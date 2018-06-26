農漁產行銷停滯？高思博槓上南市府、民進黨

2018年06月26日 18:56 中時 曹婷婷

國民黨台南市長高思博參選人昨天針對台南市在這幾年的農漁產行銷不力，強調未來當選將重新打開台南農、漁產品銷往大陸之門，對此，民進黨台南市黨部稱，這形同是「請鬼開藥單」，高思博競選團隊呼籲民進黨張開眼睛看人民的痛苦、傾聽人民的聲音，別再躲在辦公室吹冷氣指責真正為台南鄉親做事的人。

高思博陣營指出，民進黨全面執政2年，台南學甲當地漁民及虱目魚業者因為兩岸關係惡化，虱目魚賣不出去、光去年一年學甲虱目魚的營業額少了1.5億元是事實，台灣水果西進受阻是事實，農民生活愈來愈苦也是事實，溪北嚴重邊緣化，更是事實，為什麼執政者就是看不見、也聽不到？

台南市政府說明，推動農經產業是台南重要施政目標，針對高思博稱光是去年學甲虱目魚營業額就少了1.5億元，農業局回應，學甲食品公司與大陸水產集團公司合作，自2011至2015年與學甲區業者進行虱目魚契作，以2015年保證價格為每台斤40元，共收購2160公噸，相對於南市每年約2萬4000公噸產量，約佔9％，對於全台每年44,576公噸產量，約佔4.8％，對虱目魚產業整體而言，影響有限。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青指，國台辦2011年為拉攏南部養殖業，答應虱目魚契作2千公噸，結果中國市場因虱目魚多刺吃不慣，價格不斷下跌，到2015年僅19噸，2016年則因價格不符成本而停止契作，由此可見這只是政治上的操作。

蔡麗青再批，高思博平常愛開支票，但政治支票不能亂開，若打包票能打通銷中通路，難道是已經先洽談好了？是透過高育仁的「21世紀基金會」嗎？

針對民進黨漠視農漁民生計所作不實指控，21世紀基金會發布聲明指2014年九合一選舉期間，即有部分台北與新北市議員參選人抹黑汙衊兩岸農業交流，事後經政府單位查無實證，如今，民進黨台南市黨部藉故重炒舊聞，純屬選戰嘩眾取寵之舉，意圖擾亂選情，強調日後如有任何人再假借前開事由，以訛傳訛、惡意散播或引述前開不實謠言基金會必依法追訴一切民、刑事法律責任，絕不寬貸。

(中時 )