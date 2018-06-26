《中時晚間快報》禁建半世紀 社子島開發案過關

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◎禁建半世紀 社子島開發案過關

內政部營建署都市計畫委員會審議通過社子島開發案，近半世紀禁建的社子島終於邁向解禁之路。但內政部次長花敬群說，內政部同意社子島脫換骨，但有三大要求，包括聚落、人文的紋理關係，儘可能維繫；安置計畫要逐戶列管、合理安置；北市進行區段徵收計畫審議時，要舉辯聽證，再把結果跟區段徵收計畫併送內政部，內政部若認為聽證不足可再辦聽證。

◎空汙法三讀 汽機車百萬輛無法上路

立法院昨三讀通過《空汙法》修正案，環保署今舉行記者會，署長李應元表示，民眾最關注的是10年以上老舊汽機車加嚴標準，以及管制老舊車輛進入劃設的空品區。今起都將分階段實施，首波只針對更老舊的二行程機車及一、二期柴油車，預定從2020年1月開始執行，屆時所有車輛均須達到四期排放標準才准上路，否則依法開罰。

◎美貿易戰傷到自己人！ 哈雷搶先移廠避稅

美國日前先是對中國大規模加收關稅，接著對歐盟、加拿大等國也加收鋼鋁稅，讓貿易戰一觸即發。美國指標性摩托車公司哈雷（Harley-Davidson）則是在這波互相關稅的風波中，率先於25日宣布，將把部份生產活動轉往國外工廠，以避歐盟25%關稅。美國總統川普則是對表示，自己在努力奮戰，哈雷怎麼可以最先舉白旗投降。

◎《冠軍大叔》台灣開紅盤 票房口碑節節高升

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》，由《屍速列車》中可以一拳擊倒喪屍的力量男神馬東石領銜主演，再加上韓國實力派新生代的權律及韓藝利共同演出。電影在端午節上映後，衝出票房佳績及好口碑，票房穩定成長，台北票房已累積至1002萬，全台也衝破3200萬，這部熱血動人的作品，更成為大家聊天的話題，讓馬東石在台灣人氣更上層樓。

(中時電子報)

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