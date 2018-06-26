冷鏈物流園區「炸彈」李進勇：中央要給雲林一個交代

2018年06月26日 19:00 中時 周麗蘭

李進勇（左）答詢縣議員李明哲（右）質疑農委會沒有察納雅言的雅量而被秋後算帳時表示，中央做作決策沒有奇檬子的問題。（周麗蘭攝）

農委會規畫在4縣市設置冷鏈物流中心，全台農業產值最高的雲林縣被屏除，雲林縣長李進勇表示，中央近日丟下的這個「炸彈」，縣府已多管齊下再爭取，27日也會找農委會主委林聰賢當面問清楚，縣議員陳瑞雄呼籲李進勇英告訴中央「這樣叫我怎麼選？」

縣議員李明哲26日質詢，未入選的嘉義縣府上個月也針對冷鏈物流中心二度向農委會提案，台東縣政府更主動租賃土地給民間物流業者，協助台東農漁畜產品冷藏物流運送及銷售，雲林縣落後太多。

李明哲質疑，雲林縣府被屏除在外是否因縣府屢對中央農業政策抱持異議，而使雲林縣和李進勇都被邊緣化？縣議員陳瑞雄也表示，冷鏈物流中心未設在雲林，是農民一大損失，農委會副主委陳吉仲根本不傾聽民意，李進勇應該要坦白跟中央講「這樣要叫我怎麼選」。

李進勇答覆，冷鏈物流中心設置不應跳過雲林縣，副縣長本周五會再找陳吉仲，他27日北上參加國際食品展會議也會當面找林聰賢問清楚。

李進勇說，中央也不會用「奇檬子」（心情）做決策，也不認為中央對雲林有偏見，他會打破砂鍋問到底決策怎麼做的、為何跳過雲林，總是要有個交，他相信中央對雲林縣的農業仰賴度還是很高，相對的也必須有善意與公平的對待。

民進黨籍議員蕭澤梧、副議長蘇俊豪也要求李進勇此案要扳回一城，蕭澤梧表示，他以前當西螺鎮長任內提突出亞洲綠色廚房概念，比冷鏈物流中心計畫還要廣。

蘇俊豪則表示，國土規劃把雲林縣的農的三分之二列為一級農業用地，在在顯示雲林縣對台灣農業的重要程度絕對超越各縣市，雲林縣要的不只是冷鏈物流園區，更必須是北中南東冷鏈園區的龍頭。

(中時 )