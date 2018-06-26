年薪百萬淪一月剩22K 出軌男嘆：一輩子當工具人

2018年06月26日 18:27 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

當婚姻觸礁時，另一半外遇會選擇原諒嗎？一名男網友2年前偷吃，如今雖斬斷與小三藕斷絲連的關係，妻子卻再也不信任他，憤而離婚，年收入2百萬的網友全心全力負擔養費，一個月慘剩22K，供前妻及2個小孩生活，他無奈嘆：「一輩子當工具人」，但反而引起網友一面倒砲轟。

原PO在臉書《爆怨公社》發文，承認因為與妻子生活產生摩擦，2年前外遇，婚外情曝光後和妻子溝通未果，婚姻也因此劃下句點，原PO控前妻「愛錢如命」，離婚後向他無止盡地索討生活費，原PO念及對小孩的關愛，每個月負擔兩個房貸及贍養費，另外也得給父母孝親費，年收入2百萬的他，淪為一個月只剩22K，嘆「我把錢全部投入她們身上！」

原PO更說，他在台北有分別價值2千多萬、800萬的房子，離婚後他將大房子過戶給前妻，自己則住進套房。雖然原PO假日仍會與前妻及小孩碰面，但他夜晚難掩一個人住的寂寞，感嘆說，「我感覺沒有未來！小孩子會大，終究我跟她會漸行漸遠，而我最終仍然是一個人，孤單終老。」更說，「有一天我如果撐不下去了，我會選擇回去，一輩子當工具人…」

文章一出，網友卻不予同情，吐槽「你的外遇不就是對她最大的殘忍？」、「你外遇對她就不是夢靨嗎 好意思說」、「自私的男人搞外遇還理由特別多啊、「根本沒為你的婚姻努力過，你還有臉說要別人關心、要快樂？」，也有網友勸「恭喜你…至少你離婚了…很多事情都是事在人為…要不要而已…」

(中時電子報)