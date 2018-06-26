加強南海巡邏！澳砸千億購美MQ-4C及發展無人機

澳洲皇家空軍至少會購買6架MQ-4C 人魚海神無人機。(圖/澳洲國防部)

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中時電子報

澳洲滕博爾政府未來將砸70億澳元（約新台幣1602億元），發展並購買長程美國無人機。其中包括花14億澳元購買6架MQ-4C人魚海神海上無人偵察機，計畫在未來用於與美國聯合軍事行動以及監控南海、太平洋等水域。日前業在考慮購入第7架。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）26日宣布，澳洲將向美國購買首架MQ-4C人魚海神（Triton）無人偵察機，這款無人機的翼展以波音737客機一樣寬，從澳洲北部起飛可以快速輕鬆地完成一整圈對南海的空中偵查。

未來澳洲皇家空軍總計將擁有6架人魚海神無人偵察機，與美國展開密切的軍事聯合行動。澳洲現已斥資14億澳元，其中有2億澳元用於與美國海軍合作開發、生產和維持首架MQ-4C人魚海神無人機。另有3.64億澳元，用於對新無人機隸屬的兩座基地進行升級。

澳洲未來將斥資70億澳元（約新台幣1602億元）投入與美國對無人機的研發，滕博爾在聲明表示，「美澳的聯合行動計畫將增進發展新進武器以及聯合軍事行動的能力」，也說「可大幅增強我們的反潛戰力與海上打擊能力」，並且「可保衛我們的邊界，讓我們的區域更安全。」

MQ-4C人魚海神無人機是由美國的諾斯洛普·格拉曼（Northrop Grumman）所製造，每天可以偵查的範圍40,000平方公里，也就是一個瑞士的大小。該款無人機的飛行高度高、續航力長，可支援長達24小時的任務，並提供360度的全景。

MQ-4C人魚海神無人機將取代從1980年代起服役的P-3獵戶座（Orion）偵察機，並且與12架P-8P-8海神式（Poseido）海上巡邏機一起負責偵查南海、印度洋等海域，這些海域也是近年來解放軍活躍的區域。

澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）也稱澳洲與美國聯合無人機計畫的總成本約為70億澳元，將可以涵蓋「從印度洋、太平洋、下至南極、上至南海，澳洲負責全球約10%的水面。」

派恩也說這些無人機也將持續用在澳洲對南海的監控，「澳洲堅決主張有權在南海航行，有權在國際水域航行，如同我們一向的作法，無論是水面船艦或飛機都一樣。」

(中時電子報)

文章來源：Australia to spend nearly $7 billion buying unmanned military planes from America

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