元培醫事科大攜手雙連安養中心打造國際康養雙品牌

2018年06月26日 18:32 中時電子報 綜合報導

元培醫事科技大學、雙連安養中心與全球品牌管理協會簽署三方合作備忘錄，將合作全球健康產業人才培育、推動香山康養園區與桃園青埔國際園區示範點，將元培雙連品牌推向國際，建立全球品牌。

在帆宣系統科技股份有限公司董事長兼執行長高新明見証下，元培醫事科大校長林志城、雙連安養中心總顧問蔡芳文、全品會理事長陳春山三方簽訂合作備忘錄，合作內容包括以下三主軸策略:1.全球健康產業人才培訓計畫：協助大學，開辦該等科系、研究所、學分證照班，未來並考量與哈佛大學合作，進行全球健康人才培育計畫。2.以具體項目合作推動：針對目前主要之康養社區、共生宅，結合企業、大學、社福機構，以A -Team 模式，相互協助，形成典範案例，成為哈佛全球健康Guide Book 來源之一。3.放眼全球社會（市場）進行推廣：搭配哈佛全球健康計劃宗旨，協助建立全台及全球各地之康養中心、康養社區。

元培科技大學與台灣長照第一品牌雙連安養中心及全品會簽署合作備忘錄。

為提供未來台灣全球化康養企業、康養人才之全球化發展，期待建立未來康養產業，以成就進軍國內與國際康養共生園區之品牌或科技導入/智財授權/認證事業。元培醫事科大積極推動全球健康人才培育，並一直在努力爭取設立大學附設醫院，主要是除提供學生實訓外，最主要是作為康養園區的後盾，推動新竹市香山智慧養生綠帶成為醫養結合示範基地。

他並同時推動時間銀形的2.0 版-健康銀行，以學校為中心，採志工協助照顧社區高齡者方式推動，可提領健康物品或運動中心的時間或點數等。希望在不久的將來將全校打造成為全國醫養新亮點及全球健康示範點的概念。雙連安養中心是台灣長照第一品牌，針對安養老人需求去設計食、衣、住、行等，且辦松年大學學習與服務，已是國際輸出亮點，兩機構透過全球品牌管理協會整合共創雙品牌行銷國際。

因此元培與雙連安養中心簽署合作備忘錄，將優先推動香山康養園區、國際桃園青埔園區、新南向人才培訓等合作。同時與全品會合作，將讓健康品牌更能打得響亮。最後將雙連、元培推向國際，建立全球品牌。

(中時電子報)