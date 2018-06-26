韓原創音樂劇《光的來信》　海外首站台中國家歌劇院登場

《光的來信》劇作演員文太裕（左）、蘇貞化（右），記者會現場演出激情對手戲。（陳淑芬攝）

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《光的來信》音樂劇演員文太裕（左）、蘇貞化（右）在記者會的精采演出。（陳淑芬攝）
韓國原創音樂劇《光的來信》，海外首站演出將於台中國家歌劇院登場。（陳淑芬攝）

獲韓國2015年原創劇本大賽首獎、觀眾年度票選原創音樂劇第一名的《光的來信》，海外首站公演將在台中國家歌劇院登場。歌劇院藝術總監邱瑗26日表示，國家歌劇院是全國唯一擁有2個樂池表演廳的展演館，極具發展音樂劇潛力，韓國近10多年在音樂劇發展紮實蓬勃，《光的來信》劇作更是講述年輕人對文藝創作的熱愛，邀請民眾夏天來台中看音樂劇。

韓國2016年觀眾票選最喜愛原創音樂劇《光的來信》海外首站演出將於8月17日到19日在台中國家歌劇院登場，將由李奎炯、金鐘九飾演劇中作家金海鎮；文太裕則綱演出鄭世勛。26日舉辦記者會，演員文太裕、蘇貞化兩人現場演出對手戲，此次為韓國原創音樂劇首度跨海演出，不少台、韓觀眾都引領期待。

《光的來信》以韓國歷史文壇小說家李箱、金裕貞等文人生死之交為靈感，韓國1930年代的藝術氛圍為背景，講述夢想成為作家的18歲鄭世勛的故事，他愛慕天才小說家金海鎮而以筆名「光」寫粉絲信，將對文學創作的喜愛與慾望投射成「光」性格特質，字裡行間傾吐對偶像景仰與崇拜，「光」成為兩人書信往返間的謬思女神，陷入感情糾葛。

文太裕表示，他非常珍惜首度海外公演，深悟喜愛文學創作的鄭世勛內心及個性的成長，尤其劇情後半段強烈情感表現，多次讓他感動掉淚；蘇貞化則說，飾演鄭世勛內心所投射的「光」，成為他心中的繆思而深感榮幸，雖演員以韓語演出，但是她相信一樣感動人心。

(中時 )

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