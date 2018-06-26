台南首創招募台僑志工走進校園 幫助學生開口說英語

2018年06月26日 18:49 中時 曹婷婷

學習英文要打破只會讀寫的傳統窠臼，在日常生活使用英語，才有機會把英語變成溝通工具；為了營造英語環境，台南市政府第二官方語言專案辦公室創全國首例，向海外台裔華僑招手，招募20位海外志工走進國中小校園，推動「全英語教學」或「雙語教學」，期使英語成為校園溝通語言，提升下一代英語聽說能力。

二官辦推動二官與政策多管齊下，深諳從教育扎根才是改變的契機，二官辦副主任田玲瑚說，志工招募計畫由台南市富樂夢教育基金會全額贊助，是推動二官語3年多來，首次向海外台僑招手，期待建立官方招募平台，提供台裔青年回故鄉擔任志工的管道。

她說，自從二官語政策推動以來，受到許多海外台灣同鄉會肯定與支持，紛紛透過不同的管道表示，身在海外更能體會英語在全球化、地球村時代的重要，願意協助南市府推動英語。

選擇在107學年度招募海外志工，是因為106學年度推出的「雙語教學試辦計畫」，試辦成效良好，成大研究團隊提出報告，認為「雙語教學試辦計畫，亦即英語融入其他科目教學，試辦成果顯著」，研究成果將於7月份在英國國際研討會發表。

ICYE秘書長郭貞秀表示，台灣學生雖從小學英文，卻鮮少用於日常生活，ICYE提供交流平台，透過引進國際志工進行語言交換，期許台灣學生能在與台僑青年互動中，多方瞭解異國文化，並培養勇於開口說英文的自信心。」

過去幾年，安平國中、六甲國中等校透過引進國際志工帶領校園英語活動或參與英語教學，看到孩子的進步與改變。然而，經費來源與繁複的行政程序，讓其他想跟進的學校卻步。田玲瑚說，此次由政府機關與ICYE正式合作，並由台南市富樂夢教育基金會全額贊助，已有17小提出申請，將優先以偏遠地區學校為優先。

安平國中教務主任余崇銘說，台僑志工比外籍志工多一個優勢就是，外籍志工一句中文都不會，過往學校須安排家長到教室協助，抓住關鍵字引導學生，台僑中英都了解的前提下，較能快速進入教學現場，相信學生收穫也會很多。

台僑志工來台服務期間為1年或6個月，分107年8月梯次及108年2月梯次，每週服務不超過35小時，在校服務任務包括擔任英語助教、協助英語會話活動、相關課輔、文化活動、與學生用英語交流等。

參與志工每月有新台幣3800元零用金，一年期志工有4周休假，半年期志工有2周休假，食宿由接待家庭或宿舍免費提供，志工享有保險和健保（服務滿半年、有居留證者，可享有台灣健保），志工需自付機票、簽證、居留證等相關費用，以及在台生活費。

(中時 )