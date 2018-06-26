戴忠仁：這樣南北平衡了！捐珍貴佛教拓本給它

2018年06月26日 18:58 中時電子報 綜合報導

「六字真言碑」有梵、藏、漢、西夏、八思巴蒙古、回鶻等六種文字。(戴忠仁提供)

光緒宣統年間的《泰山二十九字》拓本，拍賣價近200萬歐元。(戴忠仁提供)

敦煌是世界佛教藝術文化的重鎮，其中莫高窟有一座「六字真言碑」是史上集最多種文字於一身的佛教石碑。資深主播戴忠仁和裝裱專家陳瑞彬合力捐贈了一件「六字真言碑」拓本給位於高雄的博物館－佛陀紀念館，由於台北的國立故宮博物院也典藏一件「六字真言碑」拓本，戴忠仁開玩笑地說，這樣南北平衡了！

「六字真言碑」在元朝至正八年（1348年）設立於敦煌石窟，石碑上方橫書 「莫高窟」 三字，碑心陰刻四臂觀音像。上方及左右兩側各刻「六字真言」兩行，每行一種文字，共有有梵、藏、漢、西夏、八思巴蒙古、回鶻等六種文字。

「六字真言」漢文為「唵、嘛、呢、叭、咪、吽」六個字，佛教徒經常誦讀、供奉六字真言，希望得脫生死輪迴之苦。此碑應是佛教人士參與敦煌地區世俗社會的一次驅魔消災的宗教崇拜行為，參與此功德活動人士包括成吉思汗的孫子西寧王速來蠻及其家眷、當地官員及僧人，明元代敦煌地區的佛教仍然非常興盛，而且是各族信眾都有。

有如此多民族文字出現一塊佛教石碑上是前所未見，也因此它既是佛教文化也是書法文字藝術和石刻藝術的珍貴文物。民國三十八年，張大千親手提著在敦煌臨摹的六十多件繪畫登上飛機到台灣，其中只有一件拓本就是「六字真言碑」拓本。

後來張大千兌現他對前教育部長杭立武的諾言，將這批他最看重的文物捐給了台北故宮。

在民國初期，一個好的拓本可以抵一座四合院！當「六字真言碑」被發現後，一些黨國政要都希望獲得拓本。戴忠仁是在拍賣會上發現這件碑拓，是當年敦煌縣長康天衢命人精細製作的拓本，以作為送給長官的大禮，所以特別講究，上面還有工整的題記。

在敦煌研究院成立後，為保護石碑不致捶拓過多，請人製了一個縮印銅版，用印刷的版本來應酬想取得碑文拓片的人。因此，完好的拓本留存至今者少之又少。敦煌研究院成立前，敦煌石窟歸屬中研院歷史研究所，因此台北南港的中研院還有一張「六字真言碑」拓本，並將其列為藏品精粹之一。以品相而言，康天衢製作的拓本最好，因此戴忠仁說，都是佛祖保佑才能買到這件拓本並交由台灣最現代化的博物館佛陀紀念館典藏。

戴忠仁在買下此拓本後，台灣著名的裝裱大師「錦華堂」的陳瑞彬先生獲悉戴忠仁的心意，即刻主動表示免除所有費用參與功德。戴忠仁原本要等星雲大師完全康復後，當面獻上這份佛教文物，但最近一個月，拓本在歐洲和中國大陸的拍賣市場都相繼創下驚人價格。

戴忠仁認為不宜將「六字真言碑」拓本繼續擺在辦公室，應該立即回到佛祖和菩薩身旁，所以戴忠仁歸國後，昨天就著人將拓本平安送到佛光山的佛陀紀念館。從看到拓片的第一眼戴忠仁就覺得它應該屬於佛陀紀念館，戴忠仁說:「這應該是佛祖交辦的任務吧，晚上回家點香報告任務完成。」

(中時電子報)