雄獅旅遊招募「玩咖領隊」 獲選者薪資上看8萬元

雄獅旅遊培育「達人領隊」不遺餘力，至今成功打造不少優秀達人，今年再度與領隊協會攜手，擴大招募「玩咖領隊」。（雄獅旅遊提供）

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今年雄獅旅遊因應台灣出國人數創新高，與領隊協會攜手，擴大招募「玩咖領隊」，只要具有外語領隊執業證、具備外語能力、喜歡規劃怎麼玩，不論是剛畢業的新鮮人，或是在職中、希望透過兼職帶團提升額外收入的領隊老手，都可報名參加，凡獲選「玩咖領隊」者，只要完成培訓、帶團實務職前訓練合格者，即可依個人專長及市場需求規劃團型，薪資最高上看8萬元。

雄獅旅遊表示，根據交通部觀光局最新統計資料指出，2017年國人出國總人次攀升至1,565萬人次，創下近年來新高，今年1至4月出國人數已累計超過543萬人，較前年同期增加了9%，顯見國人出國旅遊已成趨勢，旅遊產品也跟著推陳出新、趨向多元主題式行程。

為提供旅客更獨特的旅遊體驗，除市場常見的團型，雄獅旅遊更於2009年成立主題旅遊部，並推廣「達人帶路」，由達人領隊的專業與個人特質作為號召，讓每趟旅程創造出獨一無二的旅遊經驗。繼去年「野心玩家」成功招募至少8名玩家，並創下業界高詢問度後，今年雄獅旅遊再次廣邀玩咖領隊們從零開始，由雄獅主力培訓，輔以百萬會員網站、自媒體建立，有效宣傳達人領隊的個人品牌，建立出「達人領隊」專業形象，讓知識與才能變成實質回饋，加乘個人價值；平均薪資依資歷及專業能力而定，帶團一年以上者每月將約有6至8萬收入。

雄獅旅遊培育「達人領隊」至今成功打造不少優秀達人，包括足跡行遍歐美亞非四大洲，跑過38個國家、跨越250座城市的職業旅人「小布希」，他從16歲開始自助出國冒險，帶團經驗超過7年，因為喜歡跑步，考取領隊證的那年，首發團的一次清晨沙灘慢跑，開啟了他往後的路跑團人生，迷戀著用自己的步伐來體驗踏過的每塊土地，並透過帶團讓他用自己的雙腳去細讀每個小鎮故事、體會每個大城小愛，並熱情地把自身感受回饋給一起旅行的遊客。

還有過去任職於航空公司，擔任航程工程師的「涵婷」，因為熱愛旅行、喜愛研究並分享旅途中音樂、藝術、節慶、建築相關的景點和餐廳，如今結合工作，享受工作與興趣並存的理想，都是名副其實的「玩咖」代表。如今每位達人各有專精，並擁有廣大粉絲、多次登上媒體版面，每年出團計畫表一出，就能秒殺成團。

為了提供更多具有服務熱忱、專業知識的玩咖領隊施展長才的舞台，雄獅旅遊熱烈招募「玩咖領隊」，凡通過初審報名合格的「玩咖領隊」，將依表達演出能力20%、組織能力20%、機智反應20%、親和力20%、談吐儀表20%作為面試入圍標準；晉升新世代領隊一員，雄獅將以一系列的培訓課程如攝影、寫作、社群經營、口語表達以及簡報技巧等，帶領晉級「玩咖領隊」。

完成訓練課程並達到考核標準後，視團型提供出差費，並有機會摒棄一般向客人收取小費的既定模式，將團型直接包含小費，並可協同設計自己的旅遊商品，讓玩咖領隊更接近自己喜愛的旅遊初衷，甚至成為雄獅或品牌代言領隊，參與講座講述分享旅遊趣聞，讓領隊在這條路上，可以有不一樣的人生。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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