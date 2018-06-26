劉亞仁《燃燒烈愛》飾憤青 導演曝他雪地全裸有玄機

2018年06月26日 18:54 時報周刊 張毓琪

劉亞仁除了背部全裸，還有自慰戲，尺度大突破。華聯國際提供

韓國名導李滄東時隔8年再次推出新作品《燃燒烈愛》，該片改編自村上春樹短文〈燒穀倉〉以及美國小說家福克納的〈燒馬棚〉，呈現時下年輕人的無力及憤怒。

為何會結何這兩篇小說？李滄東解釋：「〈燒馬棚〉講得是美國南方的困苦生活，書中人物的憤怒來自現實，是有對象的；〈燒穀倉〉卻沒有理由，大家都憤怒著什麼，但因為沒有實質上的理由，所以不被看見。」

李滄東認為，這個世代的年輕人有著很大的無力感，他們身處階級明顯、貧富差距極大的世界，背負著許多壓力，「電影裡主角鍾秀（劉亞仁飾）半夜接到無聲電話，就是在反應這個社會中，經常會面臨他人無來由的惡意和暴力。」

男主角鍾秀滿腔怒火卻又隱藏得很好，李滄東認為現今韓國年輕演員中，只有劉亞仁可以駕馭，「這個角色情緒沒有太多起伏，很難呈現。」李滄東說：「很多觀眾對最後一個場景印象深刻，但我認為這是劉亞仁本來就擅長的，他最精彩的表現都在前半段看似有感情卻又沒有感情的部分。」

「鍾秀敏感但自尊也強，他把對父親的恨意、以及對世界的憤怒都隱藏的很好，劉亞仁精準表達出其中微妙的差異。這個部分才是他做得最棒的地方。」

劉亞仁在結局有場背部全裸的戲，導演在其中隱藏了特殊的意涵，「那是個下雪的日子，鍾秀把衣服脫掉後的發抖，除了因為寒冷，也可視為因為憤怒而顫抖。另一層意義是，人是赤裸裸的來到世間，成為新生兒的鍾秀之後會變成什麼樣的人？是成為怪物還是其他樣子？開放式的結局可以任憑觀眾想象。」

李滄東第一次執導筒是在1997年的《生死邊緣》，21年來雖也製作、寫劇本，但至今只拍過6部作品，產量相當少。對此，李滄東表示：「每次拍片前我都會問自己『這部電影真的是我想做的嗎？』如果不確定是部值得做的電影，就算劇本完成我也不會拍攝。」至於何時可以再規到李滄東的新作，整場訪談有問必答的他笑說，他也無法給出確切的時間。

(時報周刊)