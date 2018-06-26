俄研製超大型運輸機取代戰略「禿鷹」An-124

圖為An-124大型運輸機在德國腓特烈港機場為漢莎航空運送超大型客機組件。（圖／美聯社）

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中時電子報
2016年法恩堡航空展上起飛的An-124英姿

俄羅斯聯合航空製造集團宣佈，該公司正在制訂新的超大型運輸機設計草案，以取代目前使用的An-124巨型運輸機，新設計完成的機種可望成為全球最大的運輸機。

據新華社報導，俄羅斯聯合航空製造集團新聞處26日發佈公告說，公司將在一年內完成新的超大型運輸機的設計草案。2017年該公司已同俄國工業貿易部就新型運輸機的技術、經濟性能等進行了磋商。

An-124超大型運輸機是由前蘇聯安東諾夫設計局(Antonov ASTC)研製的遠程戰略運輸機，北約代號「禿鷹」(Condor)，主要用於運送機動式洲際彈道導彈系統和大規模投送空降部隊及重型裝備如坦克等。An-124飛機載重量達150噸，貨艙高4.4米、寬6.4米、長36米。

一部大型卡車正直接開進尼日首都機場裡An-124大型運輸機的機腹內。（圖／美聯社）

An-124於1982年首飛時為當時全世界最大的飛機，於1986年開始裝備部隊，至1995年為止，共生產了56架。An-124的體型於1988年被An-225超越，但An-225僅生產一架，因此它目前仍是全世界最大的量產型運輸機。

蘇聯解體後，由烏克蘭製造的安東諾夫設計局歸屬烏克蘭。2014年以來，俄烏兩國關係交惡，烏克蘭已停止向俄供應An-124運輸機等一系列軍事裝備所需的零配件。

(中時電子報)

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