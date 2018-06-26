世足》要做掉阿根廷？ 傳克羅埃西亞8主力休兵

2018年06月26日 19:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世界盃各小組賽事進入最後一輪，確定晉級的球隊好整以暇地盤算對自己有利的狀況，英國媒體爆料，已經從D組出線的克羅埃西亞，預計在最後一場小組賽的先發名單更換多達8名球員，以替補陣容迎戰冰島，代表冰島很有機會獲勝，讓阿根廷晉級美夢破碎。

上屆世足亞軍阿根廷本屆彷彿被詛咒般，小組賽第一場被冰島踢和、第二場輸克羅埃西亞，最後一場對「非洲雄鷹」奈及利亞一定要贏球，而且還要希望冰島不勝克羅埃西亞，才有希望踢進16強，但是賽前傳出對阿根廷不利的消息，就是克羅埃西亞不會以最佳陣容對抗冰島。

英國《鏡報》指出，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）打算輪換8名球員，包括隊長莫德里奇（Luka Modric）、效力英超利物浦隊的主力後衛洛文（Dejan Lovren）、效力西甲巴塞隆納的拉基提奇（Ivan Rakitic）、效力義甲尤文圖斯的曼祖基奇（Mario Manzukic）、以及包括雷比奇（Ante Rebic）在內有黃牌在身的6名球員，都會在最後一場小組賽休息。

Ｄ組前兩輪小組賽結束後，只有克羅埃西亞確定晉級16強，一口氣輪換8名球員的作法可能會引起阿根廷不滿，不過這也不代表完全有利於克羅埃西亞跟冰島，假如奈及利亞擊敗近況不佳的阿根廷，並且克羅埃西亞輸球，「非洲雄鷹」甚至有可能登上分組第一。

達利奇解釋：「我很希望球隊能以分組第一晉級，但也要小心謹慎，因為有些球員已經收到黃牌了，所以我會調整出賽名單。」

(中時電子報)