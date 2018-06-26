華山分屍》凶嫌：另一乳割壞丟了 死者妹：想捏爆他睪丸

華山分屍死者妹妹得知陳嫌變態行徑，氣得爆粗口「恨不得捏爆他睪丸」。（本報資料照合成）

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中時電子報

駭人聽聞華山分屍案，台北地檢署檢察官今天借提在押凶嫌陳伯謙，要釐清作案細節，以及死者身體尚未找到另一胸乳的去處，未料冷血的陳嫌竟然說，「因為割壞，所以扔掉了」，這樣的說法讓死者高女的妹妹生氣了，她不但大罵陳嫌變態，甚至氣到說「恨不得捏爆他睪丸」。

高女妹妹今天忿忿不平地跑到北檢，試圖想要當面質問凶嫌陳伯謙為何會如此慘忍冷血。據《蘋果》報導：她表示相信司法會還給家屬一個公道，但是她的第一手消息都是透過媒體才知道，真偽難辨，也希望警方能主動告知，對於下個月1日的家祭儀式會照常舉行，屆時希望能找回全部遺體再行火化。

高妹妹說，自從姊姊離家失蹤到案情明朗，確認姊姊被殘忍分屍後，她仍難以接受至親離去，加上兇嫌陳伯謙還變態的將高女雙乳割除，裝鍊袋藏放，她說，這種變態的行為，到底是為了什麼？另一邊被切下的乳房至今下落不明，陳嫌竟然冷冷說「割壞了，所以丟掉了」，妹妹氣急敗壞說「恨不得捏爆他睪丸（卵趴）」

今天下午檢方借提陳伯謙到庭說明，高女妹妹從媒體得知消息，從新店跑到北檢，還說原本想拿出姐姐的遺照，讓凶嫌看看這麼信任他的人卻被他殘忍殺害分屍、要他日夜無法安眠，感受家屬每分每秒的痛苦與煎熬。

(中時電子報)

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