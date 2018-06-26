玉井芒果節30日登場 巨無霸芒果冰邀民眾嘗鮮

玉井盛產芒果，素來有「台灣芒果之鄉」美譽，玉井在地商家和區公所將於30日在商圈舉辦玉井芒果節，當天上午商家會準備巨無霸芒果冰及芒果冰棒，免費贈送給民眾品嘗，配合打卡案讚送芒果冰、一日採摘芒果等體驗活動，邀請民眾周末走訪玉井，品嘗當季芒果冰的好滋味。（李其樺攝）

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玉井商圈和區公所今（26）日上午在商圈召開玉井芒果節宣傳記者會，在地19家冰店業者也絞盡腦汁，創作出各式特色芒果冰點搶先曝光，例如老街民宿冰鋪利用芒果冰製作出貓掌造型芒果冰，又將芒果切片做成玫瑰造型，底下為芒果冰和慕斯蛋糕，極具創意巧思。（李其樺攝）
玉井商圈和區公所今（26）日上午在商圈召開玉井芒果節宣傳記者會，在地19家冰店業者也絞盡腦汁，創作出各式特色芒果冰點搶先曝光。（李其樺攝）

玉井盛產芒果，素來有「台灣芒果之鄉」美譽，玉井在地商家和區公所將於30日在商圈舉辦玉井芒果節，當天上午商家會準備巨無霸芒果冰及芒果冰棒，免費贈送給民眾品嘗，配合打卡案讚送芒果冰、一日採摘芒果等體驗活動，邀請民眾周末走訪玉井，品嘗當季芒果冰的好滋味。

玉井商圈和區公所今（26）日上午在商圈召開玉井芒果節宣傳記者會，在地19家冰店業者也絞盡腦汁，創作出各式特色芒果冰點搶先曝光，例如老街民宿冰鋪利用芒果冰製作出貓掌造型芒果冰，又將芒果切片做成玫瑰造型，底下為芒果冰和慕斯蛋糕，極具創意巧思。

玉井區公所表示，今年的玉井芒果節活動會場將在玉井商圈內舉辦，採取封街方式讓遊客徒步進入，當天上午開幕式主辦單位準備破百公斤的巨無霸芒果冰，及300之芒果冰棒讓民眾免費享用。

此外還有農村體驗，實地走訪果園採摘芒果、玉井繪畫趣活動、創意手作教室芒果冰品DIY、趣味競賽、好康好農市集等，現場憑5張發票參與超級神射手遊戲，人人有獎可獲得芒果冰淇淋，活動當日按讚打卡贈精美好禮等活動。

玉井區長張文榮表示，民眾參加芒果節活動品嘗道地的芒果冰，更能DIY做出獨一無二的芒果冰，帶動老街經濟活絡，希望透過系列活動及媒體宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，帶動地方城市觀光文化發展及國際交流。

(中時 )

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