朱武獻：柯文哲理念近 宗教聯盟考慮支持

2018年06月26日 19:34 中時 曾薏蘋

陳水扁執政時期擔任銓敘部長的總統府國策顧問朱武獻，成立的宗華教信聯盟，明天舉行台北市黨部啟用典禮，台北市長柯文哲也將出席。朱武獻表示，柯市長曾開口尋求他們支持，彼此理念很近，雖然聯盟還有些意見不同，不過年底台北市長一役，多數傾向支持柯文哲。

由佛教、道教、一貫道、天主教與基督教等9大教派所組成的宗華教信聯盟黨（官方簡稱「宗教聯盟」）去年底舉辦中央黨部成立大會，開幕當天，時任新北市副市長侯友宜與台北市長柯文哲先後到場；朱武獻日前拒絕總統蔡英文國策顧問聘書，並表示，全心投入宗華教信聯盟，2020年大選，他們目標拿下200萬票政黨票。

朱武獻指出，宗華教信聯盟成立時，柯文哲都一直很支持，從成立至今，柯文哲不僅參與啟用典禮，也有來拜會，柯為人很爽快，不會高高在上，還特地把市府團隊介紹彼此認識。

朱武獻說，台北市寺廟很多，他們把遇到的問題逐一跟柯文哲提出，柯市長也指示，「該怎辦就怎麼辦」；他們的宗教問題，在市府團隊是找得到窗口的，「柯文哲是有在做事的人，一件件都有處理。」

朱武獻說，去年聯盟成立時，他們邀請很多人，包括最會跑攤的桃園市長鄭文燦都有邀請，但最後只來了柯文哲及侯友宜，柯後來也來拜會，也表達希望聯盟能夠支持，綜觀目前所有候選人，雖然聯盟有些人意見不一，但是至少「柯文哲和我們理念比較接近」，多數人當然力挺柯文哲。

朱武獻說，他創立的宗教聯盟，正在發展自己組織，已在高雄、台中、南投、彰化、宜蘭設立黨部，台北市黨部本月27日開幕，台北市長柯文哲也會出席；至於年底選舉，只要是對社會好、宗教好，他們就會支持。

朱武獻說，年底選舉他們沒有派人，但會尋求理念相近的人合作，柯文哲就是考慮的對象之一，大家不要忽略宗教聯盟的力量，他們把目標放在2020年大選，將推出自己的區域、不分區立委人選，現在正物色人選，做宗教公益，希望拿下至少200萬票的政黨派。

(中時 )