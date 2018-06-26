巡迴書展首在海拔1200公尺原民故鄉展出　讓仁愛鄉掀起僅見閱讀熱潮

▲王品集團益品書屋將巡迴書展移向原民故鄉展出，集團創辦人戴勝益（中右）親自到場主持，讓學童都振奮不已。（楊樹煌攝）

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▲益品書屋「餐飲、翻轉孩子的未來」書展在仁愛鄉原鄉展出，地方各界熱烈與會。（楊樹煌攝）
▲王品集團巡迴書展在仁愛鄉圖書館展出的首日，吸引仁愛高農學生熱烈湧至並掀起全鄉的閱讀熱潮。（楊樹煌攝）
▲餐飲、翻轉孩子未來書展前進原鄉，造福學生校長最是歡喜，開幕日仁愛全鄉各高中、國中、小學校長全都參與。（楊樹煌攝）

益品書屋為提供原住民多元閱讀機會，今26日首次將巡迴書展移至原住民故鄉的南投縣仁愛鄉圖書館，並由王品集團創辦人戴勝益親臨主持「餐飲、翻轉孩子的未來」書展啟用式，讓仁愛鄉居民和學子們都能享受到與都市相同的閱讀樂趣，並也掀起鄉民和學童的閱讀熱潮。

今天的書展開幕日，南投縣政府教育處長李孟珍、仁愛鄉長江子信、鄉民代表會主席吳文忠和全體鄉民代表、16村的村長及全鄉各國高中小學校長都歡欣不已的專程趕至參加「餐飲、翻轉孩子未來」書展盛事，場面至為熱烈。

鄉長江子信指仁愛鄉天然資源豐富，但文化資源不足，鄉內原住民小孩非常喜愛閱讀，很感動益品書屋能至仁愛鄉舉辦書展，提供原住民學子莫大的資源，特別表達感謝之意。

教育處長李孟珍亦感動益品書屋創辦人戴勝益能將書展延伸至最偏遠的山地仁愛鄉，為孩子帶來希望，也為他們埋下1顆種子，翻轉孩的未來，希望他們未來也能像王品集團的大廚甚至董事長。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益說，原住民學子跟一般孩子一樣，有強烈學習意願，若有適當閱讀環境與有趣書籍，就能吸引他們去接觸，所以特別將台北館內最精選的餐飲精裝書籍，運送到仁愛鄉舉辦書展，合計有20座書櫃，400本餐飲類精裝書籍，將進行為期14天的展示。

戴勝益期許書展能帶給原鄉閱讀的新學習，更期待對原住民有多元獨特的新視野，如在原鄉創業開設餐飲，能由原住民特色餐點，呈現出獨特的風味，成為家鄉的行業，並開拓出一片江山，更期讓年青人看見未來。

(中時 )

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