菲律賓準備56億美元更新國防軍備

2018年06月26日 19:36 中時電子報 江飛宇

菲律賓政府將推動稱為「新視野2」(Horizo​​n 2)的第2階段軍事現代化計畫，預計從2018年~2022年的5年期間，花費56億美元(新台幣1705億元)的預算買新的軍備，計畫已得到杜特蒂總統的批准。

防衛新聞(defense news)報導，菲律賓國防武器陳舊，其中最古老的設備可追溯到二戰，因此急需國防現代化。國防部發言人安道隆(Arsenio Andolong)確認，「新視野2」現代化計劃的預算是3,000億菲律賓比索，也就是56億美元。

菲律賓新聞報導，陸軍的預算是8.9億美元，海軍14.4億美元，空軍為26.1億美元，其餘部分由參謀部和政府統籌管理。

菲律賓計畫採購南韓設計的大邱級飛彈巡防艦。(圖/現代重工)

報導指出，空軍新裝備的項目包括多用途戰鬥機、運輸機、海上巡邏機和空軍重型直升機，而陸軍則希望新的火砲、輕型戰車和多管火箭發射器；海軍重點將是購買2艘巡防艦，和一定規模數量的近岸巡邏艦。陸戰隊則希望直升機和兩棲突擊車。

雖然菲律賓海軍也希望有潛艦，但是在有限的預算情況下，還沒有辦法編入，因為目前菲律賓沒有經營和維持潛艇戰力的經驗。

菲律賓買裝備有遇到波折，2月份曾與加拿大政府簽署購買貝爾412直升機，然而加拿大政界人士認為，杜特蒂政府在反毒品戰爭期間的言行顯示人權記錄有問題，結果就取消了合約。菲律賓因此轉以商購的模式，改向韓國購買直升機。

菲律賓是由7,600多個島嶼組成的群島國，有南海島嶼所有權的爭端，以及南方島嶼的共產主義游擊隊的叛亂活動，和與IS有聯繫的阿布沙耶夫武裝分離分子。

杜特蒂決心清剿內部叛軍，2017年5月，政府軍要對叛軍佔領的棉蘭老島馬拉威市(Marawi)發起為期5個月的圍困戰，最終在10月收復該城市。在這次行動中，菲律賓軍方第一次進行空陸立體作戰，包括FA-50戰機、A-29輕攻擊機都投入，甚至請美國的無人機偵察叛軍，提供情報和監視援助。有了這次戰爭經驗，可能就是菲律賓將要大手筆更新國防的原因。

(中時電子報)