隋棠時尚人生不無聊 穿PRADA早秋系列好噴火

隋棠穿上鮮少嘗試的圖騰拼接單品，自覺十分具有個性和叛逆感，穿PRADA早秋系列印花襯衫3萬6000元、印花膝上裙3萬6000元、露趾襪5500元、露趾高跟鞋4萬8500元，拿香蕉印花肩背包4萬8500元。（蘇蔓攝）

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隋棠自稱「洋裝人」，當媽媽後挑衣服也會以舒適、寬鬆及好活動為原則，穿PRADA早秋系列印花尼龍外套5萬9500元、印花尼龍細肩帶洋裝4萬3500元、露趾襪5500元、高跟鞋3萬2000元，拿Mirage系列Logo肩背包4萬9000元。（蘇蔓攝）
PRADA經典圖騰鏈帶包，5萬4500元，SOGO敦化專賣店獨家販售。（PRADA提供）
PRADA Severine系列經典圖紋鏈帶包，7萬7500元，SOGO敦化專賣店獨家販售。（PRADA提供）
全新翻修後的PRADA SOGO敦化專賣店，內裝使用與米蘭Galleria總店相同的黑白棋盤格地毯、粉綠色牆面等細節，打造較為明亮、清爽的購物空間。（PRADA提供）

女星隋棠今受義大利精品PRADA邀請，於重新改裝後開幕之品牌SOGO敦化專門店內，示範早秋女裝系列服飾，並一改平日形象穿上由經典圖騰拼接出的系列服飾，令她自己也直說有個性、叛逆的感覺。向來正能量十足的隋棠，也無畏嘗試新事物，活動中服裝上鮮明的香蕉、美人魚火焰等圖騰，成功凸顯她口中「不要讓人生過得太無聊」的勵志理論。

私下已是兩個孩子母親的她，透露挑選衣服均以舒適、寬鬆及好活動為原則，喜愛的款式也以輕鬆的洋裝為主，還自封為「洋裝人」。而隋棠年初更多了服飾品牌老闆的頭銜，平時靠著閱讀、逛街吸收時尚資訊，最近還為衣櫥添購了不少當季流行的高腰褲款，但這樣的裝扮卻令老公Tony異常不解。隋棠笑說，Tony覺得高腰褲會讓她的屁股看起來比較扁，「老公比較喜歡看我穿去健身房的運動裝，因為覺得身材比較明顯。」

而創立已有百年歷史的PRADA，亦邁向新的里程碑，此次藉著大規模翻修SOGO敦化專門店，重塑具有品牌美學的清新形象。耗時1個半月裝修的店內，採用與米蘭Galleria總店相同的黑白棋盤格地毯、粉綠色牆面等細節，延續歷久彌新的品牌美學。而因應新店開幕，品牌也推出2款獨家販售之拼接包款，每款均有3組不同圖騰選擇，透過拼貼出自歷年系列中之大理花、脣膏等印花，呼應早秋系列復古又前衛的衝突風格。

(中時 )

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