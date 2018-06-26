北市推海外修學旅行 媒合中心啟動助交流

台北市教育局推動海外修學旅行，於松山工農設置修學旅行媒合中心，並推出在地遊學計畫。（北市教育局提供）

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松山工農姐妹校日本愛媛縣的松山工業學校來台交流。（北市教育局提供）

台北市教育局推動海外修學旅行，目前北市已有23所高中職加入計畫，課程包含文化體驗、民間信仰、自然生態等多元選擇，台北市長柯文哲26日主持「台北在地遊學—日本修學旅行」媒合中心啟用儀式，日本愛媛縣松山工業學生共襄盛舉，展現台日友好情誼。

台灣景點眾多，成為日本高中生修業旅行首選，根據資料顯示，2009年起2016年，日本公私立高中至來修學旅行的校數從71校增加到386校，人數也逾4萬人，近3年到台北修學旅行的人數均突破5千人。

為了提升交流品質，北市府於松山工農設置修學旅行媒合中心，並推出在地遊學計畫，26日舉辦啟用典禮，柯文哲也到場跟台、日高中生一起體驗手作芒果酥，並讚嘆高中生日文簡報流利，他指出，期盼中心啟用後，可透過和旅行社合作，讓人數增加到8000人。

教育局表示，參與學校除運用局處印編的教材包，同時結合社區、校本特色，如松山工農提供園藝課程，成功高中則利用學校生態校本課程，搭建蝴蝶昆蟲博物館，讓來訪學生驚呼連連。

來自日本愛媛縣的松山工業學校為松山工農姐妹校，今年由校長內藤善文親率隊參訪，該校學生開心表示，台灣人很友善，已開始期待剩下的行程。

(中時 )

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