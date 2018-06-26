《孟婆客棧》巧合談情殺！唐美雲嘆：負面新聞連環報會誘發邪惡本質

2018年06月26日 19:35 中時 林淑娟

《孟婆客棧》導演吳定謙與演員。（民視）

唐美雲演醉漢。（民視）

王金櫻、唐美雲、小咪。（民視）

唐美雲、王金櫻、林芳儀。（民視）

王金櫻飾演孟婆。（民視）

唐美雲歌仔戲團新編大戲《孟婆客棧》28日起在台北城市舞台連演4天，該劇劇情巧合呼應最近社會新聞中常見的「情殺」話題。唐美雲26日有感而發呼籲，媒體其實不該排山倒海報導情殺分屍等負面新聞，因為有些人內在邪惡本質可能會被誘發、進而犯罪。他們在歌仔戲中讓放火殺人的男主角最後懺悔、勇於承擔過錯，就是希望能導正並帶給社會一點溫暖且正面力量。

唐美雲歌仔戲近年數度邀請吳定謙擔任導演，加入年輕活潑元素，她說，《孟婆客棧》是一部顛覆傳統、有笑有淚的黑色喜劇，除了談愛情、親情、友情，也談各種關係的遺憾。歌仔戲國寶名旦王金櫻飾演的孟婆，形象煥然一新，搖身變成愛追劇又有少女心的親切歐巴桑，小咪演的閻羅王，為了100年一次的選舉，還拍親民愛民的選舉形象廣告，陰間不再陰森可怕。

她首度演醉漢，最辛苦是上半場有長達20多分鐘，都要醉醺醺地「定格」趴在高椅子上，還要避免頭套亂了、妝花掉。平常身兼數職、幾乎沒怎麼在睡覺的她，為免真的在舞台上睡著，還交代劇中的演「貓」的演員在一幕抓她的戲中，必須真的用力抓醒她。她笑說，前幾天偷傳片段影片給合作《人間條件》的吳念真導演看，被誇「導演的點子很好」，一旁的吳定謙對於爸爸的稱讚，引用劇中台詞笑回：「這叫官官相護！」

第四度與唐美雲合作的導演吳定謙說，每次看到團長唐美雲時，都會忍不住想問：「為什麼要把自己搞這麼忙？」後來才發現原來她有一個強烈使命感，就是傳承歌仔戲曲這個文化瑰寶。從小跟著阿嬤看電視歌仔戲長大的他，這次在《孟婆客棧》讓年輕團員在戲份上有更多表現，也因為是喜劇，可以天馬行空的極盡惡搞，希望讓台灣更多年輕人也喜歡歌仔戲。

過去在歌仔戲作品中形象溫柔端莊的王金櫻說，這一次演的孟婆角色性格輕鬆、樂觀，她覺得好像不用演，因為私下個性也是這樣嘻嘻哈哈、有點雞婆，連導演也看出這才是她的真實個性。

《孟婆客棧》改編自《聊齋》，說的是一個特別不一樣的陰間故事。書生席方平下地府尋找死去的妹妹，進而得知妹妹被人誣陷、身負奇冤，在調查真凶的過程中，同時發現陰間一個天大的秘密，劇情有笑有淚、有懸疑、有驚險。國家文藝獎得主唐美雲劇中飾演的是客棧裡買醉的俠客，時而清醒冷峻、時而酒醉癲狂，是她在舞台上從未表演過的類型，極具可看性。除了唐美雲、王金櫻、小咪三位重量級資深歌仔戲演員，年輕一輩的林芳儀、李文勳、曹雅嵐、曾玫萍在劇中都有相當吃重的戲分，其中幾位是唐美雲任教國立臺灣戲曲專科學校（現為國立臺灣戲曲學院）歌仔戲科第一屆的學生，長期參與劇團演出，讓唐美雲笑說看著他們長大。此外，唐美雲歌仔戲團-閃耀青年團的團員，今年甫獲中國文藝獎─戲劇獎（歌仔戲表演類）的鄭芷芸，以及被看好是戲曲接班人的杜健瑋、張名荏、吳旻真、李嘉、劉元易、李謹年、蘇柏瑞在劇中也都有精彩表現。

(中時 )