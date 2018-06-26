2018中國國際智慧產業博覽會 8月23日-25日在重慶國際博覽中心舉辦

2018年06月26日 19:47 中時電子報 綜合報導

由重慶市人民政府、科學技術部、工業和信息化部、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會共同主辦，重慶市經濟信息委、重慶市發展改革委、重慶市科委、重慶市商務委、重慶兩江新區管委會、重慶市科協等單位承辦的首屆中國國際智慧產業博覽會（簡稱智博會）將於8月23日-25日在重慶國際博覽中心舉辦，今日(26)在北京市舉行的記者發佈會中展示活動LOGO，智博會LOGO從今年6月4日開始面向全球公開徵集，得到了社會各界的高度關注和熱烈反響，共收到來自美國、德國、英國、日本等9個國家或地區，北京、上海、廣東、浙江等25個省區市的投稿作品800餘件，經過專家嚴格評選，最終選定智博會LOGO。記者發佈會由國新辦胡凱紅局長主持，重慶市唐良智市長發佈。

2018重慶智博會記者發佈會主持，左起中國國務院新聞辦對外新聞局局長胡凱紅、中國工程院副院長何華武、工業和信息化部總經濟師王新哲、重慶市長唐良智、科學技術部黨組成員周長奎、中國科學院秘書長鄧麥村、中國科學技術協會書記處書記宋軍及重慶市政府副市長李殿勳。

重慶智博會以「二會、一展、五賽及數場系列」活動

首屆智博會將圍繞大資料智慧產業發展，屆時將圍繞「二會、一展、五賽及數場系列活動”展開，「會」指的是大會開幕式和大資料智慧化主峰會，「展」，本次展覽設置綜合展區、大企業展區、創新展區、專題展區和智慧體驗廣場等「4+1」展區。「賽」，圍繞創新、創業、創投，舉辦無人駕駛挑戰賽、無人機競速表演賽、全球「互聯網+」創新創業大賽、重慶開放資料創新應用大賽、十大「黑科技”評選等賽事活動，注重大賽的專業性和體驗感，以智博會為契機，塑造重慶大賽品牌。

「系列活動」，首屆智博會期間將舉辦一系列個性化活動，同期將舉行7場主題論壇、2場主題活動和8場專業論壇、簽約及系列發佈活動。主題論壇即半導體產業、人工智慧、智慧製造、5G與未來網路、工業互聯網、智慧超算、智慧化應用與高品質生活等論壇，主題活動即全球數位經濟百人論壇、國際友好城市市長圓桌會等，專業論壇即阿里巴巴2018雲棲大會•重慶峰會、釘峰會、騰訊雲+未來專業論壇、科大訊飛智慧城市創新行業應用發展論壇、華為雲論壇、智慧時代資訊安全發展論壇、區塊鏈創新發展論壇、金融科技論壇等。

3萬平方米的智慧體驗廣場 知名大廠全數與會參展

值得一提的是，首屆智博會震撼推出達3萬平方米的智慧體驗廣場，充滿創意和樂趣的體驗方式必將帶給觀眾大開眼界的全新感受。智慧體驗廣場將聯合阿里巴巴、騰訊、百度等領先企業，共同模擬構建未來出行、智慧醫療、智慧教育、智慧家居、智慧購物、智慧娛樂等智慧、人文、宜居的應用場景，打造人文化、智慧化、多元化的未來智慧社區，穿越時空感知智慧科技，身臨其境體驗未來生活。本屆智博會除政府相關部會、行業龍頭企業和相關機構負責人等已確定參會外，民間智慧相關企業龍頭如阿里巴巴、騰訊、京東、富士康、西門子、紫光、華為、科大訊飛、浪潮等知名企業確定參會（展）。預計展覽面積將達15萬平方米左右。

(中時電子報)