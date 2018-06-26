手機進隧道不再通訊卡卡 台鐵北迴線裝「天線」

2018年06月26日 19:56 中時 王思慧

民眾搭乘台鐵列車經過隧道時，手機常收不到訊號，帶來不便。台鐵表示，已收到民眾反應，為改善通訊品質，正與NCC合作，針對北迴線21站點收訊死角改善，裝設「漏波電纜」，達到類似天線的功能，讓手機不斷訊。

台鐵電務處長陳瑞聰表示，北迴線尤其台北到花蓮段，受到地形影響，有許多隧道手機收不到訊號，甚至台北到板橋也有收訊死角，常有民眾反應無訊號問題，因此跟NCC、五大電信業者合作，台鐵提供維修車，夜間養護時段封鎖並斷電隧道，以提供電信業者裝設漏波電纜。

裝設的路線包括北迴線蘇澳新站至花蓮站、花東線花蓮站至台東站，共21處；南迴線台東站枋寮站 5處；高雄站鐵路地下化4處，台北站至板橋站也計畫要改善網路。

陳瑞聰表示，裝設漏波電纜預計在年底裝設完畢，費用由電信業者支出，至於其他路段要再看NCC是否有計畫裝設。

另外，除了旅客手機收訊問題，台鐵維修人員也常因地形問題，無線電、電話常收訊不到，若嚴重可能造成傷亡事故。因此台鐵利用前瞻計畫，要在全台鐵路沿線裝設光纖，今年底前將完成228個站點光纖到站建置，在2021年全台裝設完畢，通訊將達到無死角。

陳瑞聰指出，現在台鐵仍在使用傳統的銅纜傳輸，為了讓通訊更快速，先在軌道一側裝設光纖傳輸網路，頻寬從2.5G將提升至100G，成為高速率、高可靠度及高擴充性通訊傳輸平台，今年底可完工。

2021年將完成軌道另一側光纖電纜，計畫建置約20個區域環，未來可讓通訊系統更穩定提供電力、號誌及各項旅運票務、CCTV需求。全面改善涵蓋率趨近100%，未來第四代票務系統上線後，也可提供更寬頻的網路，讓民眾購票更快速。

(中時 )