顧重光應聘金大講座教授 引領藝術人文風潮

2018年06月26日 19:46 中時 李金生

中間坐者即為李奇茂大師。（金大提供）

國立金門大學今（26）日禮聘藝術大師顧重光為榮譽講座教授，期待這位在西洋繪畫有專業成就，享譽中外的國際級大師，帶領同學邁向清新心靈領域，為深化校園人文藝術素養，帶來另一番新象。

顧重光1943年出生於重慶哥樂山，祖籍江蘇阜寧，畢業於國立師範大學美術系、中國文化大學藝術研究所碩士。他在油畫藝術方面獲獎無數，並曾擔任中華民國版畫學會理事長、台灣現代藝術家聯盟會長、台灣美術院美術院士等重要藝術組織的重要職務。

金大校長黃奇表示，特別感謝也是榮譽講座教授的李奇茂大師之前協助該校成立〈李奇茂美術館〉，並穿針引線讓金大有機會聘請顧重光大師出任榮譽講座教授，相信他們2人的加入，對金大學子在人文藝術素質的培養及提升有很大的幫助，希望同學們也能透過講座領受大師的風采

李奇茂大師也尊崇顧重光在西洋繪畫方面的傑出表現，不管是具象或是抽象，在亞洲、世界各地都享有很好的聲譽。顧重光則表示，日後授課內容包括美術史、現代藝術與個人修養等課程，希望能帶來不一樣的氣息。

顧重光大師是金門古寧頭戰史館〈蔣公閱兵圖〉的作者，畫中蔣公所乘坐的吉普車車頭，會隨著參觀者的移動角度而改變。當年任教師大美術系的顧重光在完成這幅巨畫後，便與金門結下不解之緣。

(中時 )