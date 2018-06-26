夏天雷射易「反黑」？一張表看懂 哪些療程可以打

2018年06月26日 19:54 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

夏天也可以施打的療程。（圖片來源：康健雜誌）

「醫師，夏天到底可不可以打雷射？我很怕做完會反黑耶！」醫師說，這是自己在診間最常聽到的問題之一。但現在雷射療程百百種，醫學美容技術也不斷推陳出新，難道所有雷射療程都一樣只適合在秋冬打嗎？

夏天真的不能打雷射？

台北醫學大學附設醫院皮膚科暨美容醫學中心主治醫師林明秀說，很多人會有迷思認為「夏天不可以打雷射」，主要是因為傳統雷射術後常伴隨傷口、結痂，如果沒有適當防曬，容易產生發炎後色素沉著，也就是俗稱的皮膚反黑；另外過去的防曬觀念沒現在盛行，相關防曬產品、方式也沒像現在這麼多選擇，加上夏天出汗量大，易對傷口形成刺激，因此才會有此說法。

哪些療程夏天也可以施打？

隨著醫學美容技術的不斷進步，雷射療程除了愈來愈多樣，還能針對各種不同訴求做改善，像是施打後不會有傷口產生的保養型雷射，如淨膚雷射、脈衝光，或是新型皮秒雷射、雷射除毛等，除了術後皮膚迅速復原，還能降低反黑機率，故不分季節，夏天施打也OK！

而一些易形成術後傷口的雷射療程，如磨皮飛梭、二氧化碳、紅寶石、鉺雅鉻雷射或傳統點痣等，由於術後須照顧傷口7天左右，並使用藥膏或人工皮讓傷口修復，因此建議秋冬施作，術後也盡可能待在室內，出門時則採物理性防曬方式（隔離遮蔽如撐傘、戴帽子等），並減少出汗量，才能避免傷口刺激。

術後防曬不分四季

雖說雷射可以分季節選擇，但術後的防曬功夫可不行！國泰綜合醫院皮膚科醫學美容中心主治醫師廖澤源表示，由於術後皮膚會對紫外線照射較為敏感，挑選防曬產品時，建議要盡量選擇防曬係數SPF50、PA+++的產品，且要視在外活動的時間長短而補擦，平常約3～5小時補擦一次，如果是夏天流汗量較多時，就要1～2小時補擦一次，防曬力才會足夠。

至於如何選擇適合自己的防曬方式？新光醫院醫學美容中心主任唐豪悅說，可用兩大因素來判斷，首先是看術後有無傷口，若有傷口，就無法使用一般市售的防曬產品，只能先採物理性防曬（如撐傘、戴帽子、貼人工皮等），待傷口結痂復原後才能改用其他防曬方式。

若術後無傷口，可再依是否為敏感肌膚來選擇，若為敏感肌或有其他皮膚問題（如異位性皮膚炎），一樣須採物理性防曬；若無敏感肌問題，便可再依個人需求選用市售常見的化學性、混合性防曬產品，像是常在戶外的人，可選用防水型的產品；乾性肌膚的人，可改用較滋潤的產品；而油性肌膚的人，則可選用噴霧型的產品等。

最後，廖澤源提醒，雖然現在依照個人膚況、病灶不同，有各種能量參數及波長的雷射可以選擇，但不論何種雷射治療都非一蹴可躋、一次見效，大部分仍須多次治療才會慢慢看到效果，他提醒愛美者要有耐心、不要操之過急，並做好術後防曬功夫，才能遠離反黑，享受一個完美夏天！

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(中時電子報)