JR紀言愷為公益登高一呼 愛心3男神齊聚比帥氣

JR和孫其君、陳彥名。（天晴音樂）

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JR和孫其君、陳彥名。（天晴音樂）
JR。（天晴音樂）
JR。（天晴音樂）
孫其君。（天晴音樂）
陳彥名。（天晴音樂）

忠義基金會將於7月28日在新北市藝文中心舉辦「幸福好學聲久明診所助學公益演唱會」，常年擔任基金會蒲公英助養計畫代言人、幫助失依兒的JR紀言愷，知道公益團體辦活動資源不多，不但參與演出，更主動發揮在演藝圈的影響力，邀來眾多好友共襄盛舉，26日門票啟售記者會上，由JR和孫其君、陳彥名打頭陣，李維維、陳零九、邱鋒澤、亦帆等新生代偶像之後也將不計酬勞一齊為公益表演獻聲。

JR說，他退伍回來演出的第一部戲《莫非這就是愛情》和孫其君合作，發現他非常有禮貌也很努力，心中印象深刻，後來看到他不斷參與公益，甚至收養了流浪動物，在牠找到主人後還願意割愛歸還，覺得他非常有愛心，這次詢問參與意願時，孫其君正在橫店拍戲還沒殺青，就算人根本還沒回到台灣，卻一口答應，讓JR十分感動。

陳彥名早在演出BL劇受矚目前，就和JR共同演出電影《紅樓夢》結識，當時還是首次拍戲的青澀新人，但拍攝期間，陳彥名卯足全力，即便沒有自己的演出場次，也都到場觀摩，甚至有一次JR拍攝一場戶外登高的戲，他不但到場觀摩更主動幫忙工作人員搬東西，甚至協助JR更衣，學習心和努力的態度讓JR看在眼裡十分疼惜，這次得知陳彥名推出個人寫真作品，JR特別邀他到演唱會來獻聲，但陳彥名謙稱自己唱歌部分還沒準備好，所以希望用特別的形式在演唱會上為失依兒募款。

(中時 )

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