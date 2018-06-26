伊斯特本網賽》對手退賽 謝淑薇輕鬆晉級16強

2018年06月26日 20:16 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

英國伊斯特本草地網球賽，寶島女將謝淑薇女單第二輪天助自助，在第一盤6：1拿下之後，對手宣布退賽，小薇一舉進佔16強，也讓她在備戰下周開打的溫布頓草地錦標賽更添信心。

謝淑薇在伊斯特本賽事首輪直落二擊退資格賽選手，第二輪遭遇大會第10種子、斯洛伐克選手賴芭莉科娃（Magdalena Rybarikova），謝淑薇開賽率先破發對手，在局數上取得領先，盤末雖然面臨對手頑強抵抗，謝淑薇仍穩穩保發，順利收下第一盤。

第一盤結束後，賴芭莉科娃宣布退賽，讓謝淑薇輕鬆獲勝，取得雙方對戰首勝。賴芭莉科娃是去年溫布頓錦標賽女單4強，目前世界排名第19，謝淑薇則排世界第52名，之前雙方過招2次，謝淑薇吞下2連敗。

謝政鵬(前)在2018溫布頓男雙會外賽闖進第二輪，再一勝就能晉級會內賽。（資料照/海碩整合行銷提供）

謝淑薇的弟弟「A鵬」謝政鵬也傳回捷報，「A鵬」和烏拉圭選手貝哈爾（Ariel Behar）搭檔，在溫布頓男雙會外賽第一輪以6：3、4：6、6：4擊退同胞「小毛」彭賢尹／白俄羅斯布瑞（Aliaksandr Bury），下一場碰上會外賽第3種子日本內山靖崇／德國貝格曼（Andre Begemann），爭取溫網男雙會內賽門票。

(中時電子報)