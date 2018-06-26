行政院指示教育部：提升國人英語能力 學校教學及評量要先改變

2018年06月26日 22:28 中時 林志成

教育部今向行政院長賴清德報告「高級中等以下學校英語教育政策初步規畫」，賴清德指示，提升國人英語能力必須向下扎根，未來應該改變學校英語教學與評量方式，且不管校內及校外都應該營造說英語的環境。

去年10月13日賴清德在立法院答詢時表示時表示，「教育部要先成立一個讓英語成為第二官方語言的推動委員會，讓這個委員會進行調查、研究、規畫，再給行政院作為整體參考」。教育部旋即成立「英語推動會」，進行相關政策評估與規劃工作。

此外，蔡英文總統今年3月2日接見中央研究院院士時亦指示教育部應對雙語教育受限的原因，提出精進做法。因此，教育部邀請專家學者研商，針對高級中等以下學校英語教育提出改善做法。

教育部今天向行政院報告初步規畫內容，賴清德指示，提升國人英語能力，教育是最重要的一環，教育部應該加速鬆綁相關法規，翻轉學校現有的英語教學方式，從小即強化孩子英語應用能力及未來的職場競爭力。

教育部綜合規畫司長黃雯玲說，今天會中，各部會代表一致認為，現行中小學英語教學應該與生活更貼近，而且評量方式不能只是採紙筆方式，應該多元評量，學校也應該贏造讓學生講英語的環境。此外，政府各部會也將從社會環境著手，在交通、觀光建設上有更多英語標示，讓國人的英語能力可以在生活中派上用場。

黃雯玲表示，如果要推動雙語課程、雙語班或雙語學校，相關法規必須鬆綁，教育部會加速《國民教育法》及《高級中等學校法》的修法來配合。

(中時 )