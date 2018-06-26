為千元租金放火燒死房客 狠心房東不敢直視驗屍照片

66歲詹姓男子因房租問題，竟放火燒死房客，事後還辯稱自己有精神病想要自殺，檢方依殺人罪提起公訴。（報系資料照）

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中時

北市大同區詹姓房東，向台灣銀行承租土地，在上方加蓋3間平房，出租給鄭姓、羅、黃姓老人，每月都像向房客要求漲房租，但3人都僅支2000元到4000元資金，詹認為入不敷出，所幸一把火付之一炬，但詹明知黃翁在屋內睡覺，仍潑灑汽油點燃火勢，士林地檢署偵結，依殺人等罪對詹姓房東提起公訴。

檢方痛批，詹姓房東20多年來，時常向房客要求提高租金，才能夠支付土地租金，去年4月2日，因心中積恨已深，到加油站購買100多元的汽油，2天後，上午8點多，將汽油潑灑在黃翁房門前的走道，以及屋內通道並以打火機點燃，自己迅速從後門逃逸。

火勢剛點燃之際，黃在屋內高聲呼救，一旁鄰居聽到聲音，立刻衝回家拿黃給的備用鑰匙，還找熱心朋友趕回現場開門，立即從屋內將黃拖出屋外，但黃早已沒有氣息，下半身遭高溫燒焦，死狀淒慘。

詹放火後，竟然毫無悔意，返回住家變裝，還把自已當成被害人，檢方調查後，在現場發現縱火痕跡，20日後持拘票將詹逮捕歸案。

檢方調查，詹事後還裝瘋賣傻，要求辯護人以精神病答辯，還說吃服用安眠藥自殺，但檢察官問吃幾顆，他說6顆，想一想後又說吃8顆。偵查中，詹坦承縱火時有聽到黃翁「打呼聲」，檢因而認為，他明知屋內有人還放火，只為了要燒毀土地上的平房，改建後就能以較高租金出租，心態非常惡劣。

詹個性愛計較，常為了一點錢和鄭翁口角，買汽油是為了燒鄭的平房，死去的黃翁與詹並沒有口角，無辜在屋內睡覺，發現門外失火逃生不及，活活被燒死在屋內，黃的3名子女堅持提出告訴，檢察官以殺人罪起訴，偵訊時檢察官還拿出死者驗屍照片，要求死者確認，但詹轉頭不願直視。

(中時 )

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