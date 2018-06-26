吳伯雄會見寧夏書記石泰峰

大陸寧夏回族自治區黨委書記石泰峰（右）今天會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄（左）。（吳伯雄辦公室提供）

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大陸寧夏回族自治區黨委書記石泰峰（左）今天會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄（右）。（吳伯雄辦公室提供）
陪同領導由左至右，寧夏自治區副主席劉可為，自治區黨委常委、祕書長紀崢，自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰，主席伉儷，中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭，自洽區黨委副祕書長、台辦主任鄧寬。（吳伯雄辦公室提供）

大陸寧夏回族自治區黨委書記石泰峰今天會見來訪的前中國國民黨主席吳伯雄，他對吳伯雄長期以來推動兩岸和平發展的努力貢獻表示崇高的敬意，他也期盼吳伯雄返台後能多介紹寧夏的最新發展，能到寧夏投資興業賺錢。

吳伯雄則表示，自古以來寧夏位居絲路中西文化交流的重要地位，尤其一帶一路建設推動後，與中亞間交流互助角色更重要。他與在地台商晤談後，台商也對寧夏後勢看好。他希望寧夏的領導們能對台商多關照。對於惠台31項規定，也希望寧夏能具體落實。

石泰峰則表示，寧夏向西發展，連接中亞、中東，區位優勢顯現出來，歡迎台商朋友來考察，寧夏的工業土地成本及人力成本都較東部有優勢，希望台商放心來投資，放心來賺錢，寧夏一定打造優於東部的營商環境。

曾任江蘇省委副書記的石泰峰提到2012年5月曾率團前往台灣舉行江蘇台灣週活動，得到吳伯雄全力支持；2013年又曾在南京接待過吳伯雄，因此這次在寧夏第三度見面，非常的高興。他也大力推薦寧夏的旅遊資源豐富，有沙漠、湖泊、黃河、濕地渾然一體，更有塞外江南風光，歡迎更多台灣旅客搭乘直航班機來寧夏旅遊。吳伯雄也對大陸有決心有魄力推動扶貧工作表示敬佩，他說扶貧工作連美國都沒做好。

吳伯雄也提到當前兩岸關係雖然碰到挫折，但他堅信和平發展是大勢所趨，誰也無法阻擋。國民黨無論過去執政或在野，所堅持的政治互信基礎不會改變，兩岸也並非國與國的關係，雙方只要秉持互助互利，和平發展必然是人民的選擇。

出席會見寧夏方面有常委秘書長紀崢、自治區政府副主席劉可為、市委副秘書長兼台辦主任鄧寬及中央台辦聯絡局副巡視員邱大昭。陪同吳伯雄出席的有中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮、林永瑞、葉景成、曾文昌、黃鴻鈞等人。

(中時 )

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