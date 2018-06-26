李克強會晤法國總理 表示不允許強制轉讓技術

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旺報
記者賴志昶／綜合報導

大陸國務院總理李克強25日在北京會見法國總理菲利普（Édouard Philippe），並一同於人民大會堂出席中法企業家座談會。席間，李克強強調，陸方歡迎法企對大陸將強高科技合作，並將會嚴格保護智慧財產權，絕不允許強制轉讓技術。

據《新華社》報導，中法兩國製造業、能源、金融等行業共襄盛舉，共有30名企業負責人出席企業家座談會，雙方同時也就兩國經貿問題進行討論。

李克強表示，中法之間有傳統友誼，兩國企業有長期合作基礎、發展空間廣闊；「中國對外開放的大門會越開越大。中國擴大開放本身就是為了維護和促進自由貿易體制，這也將為世界各國企業帶來發展機遇」，歡迎法方企業抓住機遇，進一步擴大對大陸合作，爭取取得更多務實合作成果。

對於法國企業願意與中方展開高科技合作，李克強指出，中方張開雙臂歡迎法方企業加強對華高技術領域合作，「中方將嚴格保護知識產權，絕不允許強制轉讓技術」。另外，對於法方人員往來，李克強強調，中方會為包含法國在內的外國企業家、商務人士來華開展業務提供更多便利。

李克強表示，座談會的目的就是要了解和處理兩國企業界的問題，相信兩國政府會積極回應和處理企業關注的問題，「希望通過這種方式，使我們的合作更為順暢、領域更加寬廣」。

菲利普則指出，兩國企業的合作至今取得相當多的成果，對此法方感到高興，同時也支持以開誠佈公的方式討論問題、推進合作；「雙方企業今後可以開拓更多新的合作領域，中小企業可以成為新的合作主體，歡迎中方加大對法投資。」

(旺報 )

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