郭書瑤床戰曹佑寧！「第一次」都給了對方

2018年06月26日 20:54 中時 林淑娟

曹佑寧、郭書瑤上演浪漫吻戲。（歐銻銻娛樂）

曹佑寧、郭書瑤拍床戲。（歐銻銻娛樂）

曹佑寧、郭書瑤辛苦拍床戲但被刪了。（歐銻銻娛樂）

由歐銻銻娛樂製作，愛奇藝、台視和東森聯合播出的《人際關係事務所》，祭出曹佑寧和王柏傑的男男吻戲後引起熱烈討論，緊接著郭書瑤（瑤瑤）和曹佑寧出道以來的首場激情床戲也獻給對方！拍攝時只見兩人在床上進行搶棉被大戰，曹佑寧沒一會兒就被瑤瑤踢下床，見他拍床戲時傻愣呆萌的模樣，連導演都忍不住下海指導，工作人員還邊虧邊笑他：「跟男生親（指王柏傑）比較有感覺齁？」

曹佑寧之前拍攝和王柏傑的男男吻時，主動又激烈，現場不時可以聽到「啾啾聲」，但輪到跟女神級的瑤瑤拍床戲時，因沒有清場，兩人都相當害羞，曹佑寧甚至顯得有些笨手笨腳，導演看不下去只好一個步驟一個步驟帶領他。面對劇中如此親密的畫面，瑤瑤也說：「這我真的沒有嚐試過，連床戲都沒有拍過。」可惜最後將播出的正片中，床戲被刪掉僅保留吻戲，觀眾只能在花絮影片看到兩人精采的拍攝過程。

Junior劇中飾演郭書瑤的前男友，欺騙她感情，還詐死逼女方分手，她發現自己被騙錢、騙感情後，為此在路上堵人還暴打負心漢。拍攝時兩人其實只是第二次見面，瑤瑤直呼很不好意思，一拍完打戲，頻頻跟對方說：「謝謝。」

兩人雖只有兩場戲，但情緒都相當重。除了暴打Junior外，另一場戲是她因Junior而痛哭，身為女漢子的郭書瑤私下其實不輕易落淚，但敬業的她堅持真實演出，在第10顆鏡頭時順利掉淚。她事後說：「真的很硬，我們第一次見面，就要演情緒這麼重的戲，從來沒有碰過，還要看著欺騙自己的前男友跟現任妻子大和解。」

(中時 )