黃曉明、席維斯‧史特龍聯手闖《鋼鐵墳墓2》

戴夫‧巴蒂斯塔（右起）席維斯‧史特龍與黃曉明合作《鋼鐵墳墓2》。（威望國際提供）

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旺報
《鋼鐵墳墓2》在大陸譯為《金蟬脫殼2》，受到網友高度關切。（取自新浪微博＠愛奇藝）

好萊塢動作巨星席維斯‧史特龍與黃曉明首次合作的越獄燒腦動作電影《鋼鐵墳墓2 Escape Plan 2: Hades》（陸譯為《金蟬脫殼2》），本周五（29日）將在台灣及大陸上映；參與演出的還有美國歌手五角、大陸超模奚夢瑤等人。

很多網友擔心黃曉明像其他亞洲明星一般，只在片中「打醬油」，出現的鏡頭很少，但電影公司釋出的消息指出，黃曉明的戲份其實很多，幾乎貫穿了整部電影，而且其中還有很多精彩的打戲；反而是主角史特龍卻戲份較少，動作場面也大減。

片中，席維斯‧史特龍率領《星際異攻隊》的主角之一、「德克斯」戴夫‧巴蒂斯塔潛進高科技變形監獄，拯救被綁架的好友「任樹」黃曉明。

日前來台參加兩岸電影展的黃曉明，受訪時也提及該片拍攝過程，表示史特龍很親切，對戲的要求很高：「許多動作片影迷，包括我自己，從小就視席維斯史特龍為偶像。這次能與他一起在電影裡合力奮戰，激勵我鍛鍊體力、精進武打能力，也觀察到他真的是一位非常專業又歷經千錘百鍊的動作巨星。」

黃曉明在片中也是位格鬥高手，擅長詠春拳，因此，提前數月練習英文台詞以及詠春拳：「電影中的動作戲非常緊湊激烈，對我來說是很大的挑戰。有一場戲中我以詠春拳近身搏鬥，因為詠春拳講究極快的出拳速度，需要十分專注和小心，我為此花了許多時間鍛鍊和練習，竭盡全力只為呈現最好的演出。」

(旺報 )

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