3小時飛越太平洋 波音5馬赫高超音速概念機曝光

2018年06月26日 21:08 中時電子報 楊幼蘭

在這凡事講求速度的時代，不只是軍機和武器，連客機也將脫胎換骨，躋身高超音速世界。

波音已加入高超音速客機研發競賽，公佈了能以5馬赫，也就是時速4,000英里（約6,440公里）飛行的高超音速客機，未來將能在2小時內飛越大西洋，或是3小時內飛越太平洋。

據《航太周刊》（Aviation Week）與《每日星報》（Daily Star）26日報導，這款能在兩小時從紐約飛到倫敦的客機，速度比協和（Concorde）客機快了近3倍。

此外，波音這款尚未命名的新客機能在9.5萬英尺（近2.9萬公尺）的高度飛翔，這也比協和客機高了3萬英尺（約9,100公尺）。

而新客機將比商務噴射機大，但比波音737小，預料將從2030年代末開始提供服務。

「當你檢視有關從世上任何地方A點到B點的問題，」波音高超音速首席科學家鮑克特（Kevin Bowcutt）說，「就在於你想要多快，還有多快才算夠快。」

他指出，要在一天內往返海內外，超音速實在不夠快。無論對商界或軍方，時間都實在很重要，而飛行速度達5馬赫，就能做到這點。

鮑克特說，這款飛機的設計概念介於太空船與協和之間，雖然10年內高超音速飛機就能供軍用，但要把相關技術應用在商業市場，就要花比較長的時間。

(中時電子報)