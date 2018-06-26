3小時飛越太平洋 波音5馬赫高超音速概念機曝光

波音將研發高超音速客機，未來將能在短短3小時內飛越太平洋。（波音）

友善列印
中時電子報

在這凡事講求速度的時代，不只是軍機和武器，連客機也將脫胎換骨，躋身高超音速世界。

波音已加入高超音速客機研發競賽，公佈了能以5馬赫，也就是時速4,000英里（約6,440公里）飛行的高超音速客機，未來將能在2小時內飛越大西洋，或是3小時內飛越太平洋。

據《航太周刊》（Aviation Week）與《每日星報》（Daily Star）26日報導，這款能在兩小時從紐約飛到倫敦的客機，速度比協和（Concorde）客機快了近3倍。

此外，波音這款尚未命名的新客機能在9.5萬英尺（近2.9萬公尺）的高度飛翔，這也比協和客機高了3萬英尺（約9,100公尺）。

而新客機將比商務噴射機大，但比波音737小，預料將從2030年代末開始提供服務。

「當你檢視有關從世上任何地方A點到B點的問題，」波音高超音速首席科學家鮑克特（Kevin Bowcutt）說，「就在於你想要多快，還有多快才算夠快。」

他指出，要在一天內往返海內外，超音速實在不夠快。無論對商界或軍方，時間都實在很重要，而飛行速度達5馬赫，就能做到這點。

鮑克特說，這款飛機的設計概念介於太空船與協和之間，雖然10年內高超音速飛機就能供軍用，但要把相關技術應用在商業市場，就要花比較長的時間。

(中時電子報)

李克強會晤法國總理 表示不允許… 南韓駐中大使：半島問題仰賴中國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。