賴揆：政府反毒決心不容懷疑

2018年06月26日 21:34 中時 張理國

國際反毒日，行政院長賴清德在臉書發文，強調毒品危害國人健康，衍生社會及校園治安問題，對國家整體發展造成嚴竣挑戰，蔡英文總統曾多次提到，毒品問題是政府施政重要事項之一，因此反毒就是政府的第一要務，去年政府查獲的毒品製造工廠，比兩年前多了一倍，證明政府的決心不容懷疑。

賴揆表示，改善毒品問題，必須要跨機關充分合作，他已親自視察檢、警、調、海巡、憲兵、關務等6大體系，期勉這反毒「6大守護神」，要徹底投入毒品黑數清查，並整合相關情資，強化區域聯防機制，要「拒毒於境外、截毒於關口、查緝毒品於境內」，並達到斷根溯源的目標。

賴揆說，行政院已提出「新世代反毒策略」，4年之內會投入100億預算，全力支持防毒、拒毒、緝毒以及戒毒工作，也通過「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，針對販毒與製毒者加重刑責、提高罰金。此外，政院也提出「安居緝毒方案」，在第1波緝毒行動中，透過各單位的通力合作，共查獲製販運輸藥頭約431人，破獲製毒、分裝毒品及大麻栽種等11處場所，也提高販毒被告的聲請羈押率。

賴揆也表示，未來政府會投入更多資源持續反毒，法務部正在籌設「毒品防制基金」，預計明年一月就會上路，政府也會強化社會安全網、校園反毒宣導，要從源頭降低吸毒人數。

此外，賴揆也說，提供國人安居樂業的環境，是政府無可迴避的責任，他將督促各部會持續努力，一定要團結發揮更強大的戰力，藉由「團體合作」、「深入社區」及「向上溯源」三大措施，徹底打擊和消滅毒品，讓國人對政府有信心，給國人一個安心和安居的無毒環境。

(中時 )