孟婆追劇、閻羅王忙選舉 唐美雲孟婆客棧開張

唐美雲歌仔戲團作品《孟婆客棧》，將陰曹地府變成喜怒哀樂的人間，演員王金櫻（右）在《孟婆客棧》裡飾演「孟婆」一角，經常為了追劇而讓鍋底燒焦，笑鬧百出。（唐美雲歌仔戲團提供）

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唐美雲歌仔戲團作品《孟婆客棧》，將陰曹地府變成喜怒哀樂的人間，閻羅王要準備自己的選舉，孟婆煮湯會煮到燒焦，笑鬧百出。右起為演員王金櫻、小咪、蘇柏瑞。（唐美雲歌仔戲團提供）
唐美雲歌仔戲團作品《孟婆客棧》，將陰曹地府變成喜怒哀樂的人間，演員唐美雲（右）在劇中飾演經常喝醉酒的俠客，左為演員王金櫻，飾演孟婆。（唐美雲歌仔戲團提供）

李欣恬／台北報導

生死輪迴是東方信仰重要的概念，前世今生一向是傳統藝術重要的創作元素，像是今年將到外亞維儂藝術節演出的真快樂掌中劇團《孟婆．湯》，就以孟婆之眼，探看女性愛恨情仇。國家文藝獎得主唐美雲最新作品《孟婆客棧》，將孟婆故事和時下流行文化、社會脈動結合，讓陰曹地府變成溫暖的「地下社會」，頗具人情味。

唐美雲表示，過去傳統戲曲，只要一演陰曹地府戲碼，場面總是熱鬧多元，「演到孟婆、地府的戲，也會跳脫傳統戲曲的套路，有更多的表演方式，呈現鬼神的不同性格。」唐美雲說，孟婆故事一般給觀眾的印象，也總是陰森的，「但是我們把孟婆客棧變成一個溫馨的地方，讓孟婆一點也不可怕，她其實是個喜歡看韓劇的婆婆，自己也會喝孟婆湯，導致每次追劇都會忘記劇情，要從頭看起，很有意思。」

《孟婆客棧》由吳定謙執導、陳健星擔任編劇，故事改編自經典文學《聊齋誌異》，在孟婆客棧停留的過客，都是在人間還有心願未了之人，像是思念女友、尋找亡妹的人，這一群帶著心事來到地府的人，發現原來地府和人間一樣，充滿官官相護、權力角力等情節，眾鬼神也有喜怒哀樂，和人間沒什麼兩樣。

唐美雲表示，近年的新編歌仔戲作品，都和時下青年流行文化、社會新聞脈動有緊密的結合，期許傳統藝術能和社會共鳴，這回也不例外，「這次劇中也反映了現今許多為情所苦的年輕人一樣，因為一時的難關找不到出口，而做出傻事，這齣戲能引發思考，提醒人珍惜生命。」

飾演孟婆的資深歌仔戲演員王金櫻表示，「雖然劇情很嚴肅，但是我們以黑色幽默的手法處理，演起來會笑料百出，我所飾演的孟婆很可愛，很喜歡看韓劇，也常常因為追劇太專注，而讓孟婆湯燒焦。」

在劇中飾演閻羅一角的資深歌仔戲演員小咪，則是要忙著選舉，並開設「天黑集團」公司，以企業化的經營模式，帶領眾鬼神，唐美雲表示：「劇中還會專為小咪老師安排的主題曲、群舞段落，現代歌仔戲的表演形式，是可以很多元、很活潑的。」

(中時 )

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