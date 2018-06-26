福斯再投資台灣新劇！黃姵嘉為《遺失的1／2》鐵腿！

2018年06月26日 21:11 中時 林淑娟

《遺失的1／2》開鏡。（福斯）

《遺失的1／2》開鏡。（福斯）

福斯傳媒集團福斯繼原創影集《東方華爾街》以少見的金融題材在戲劇市場衝出口碑後，再接再厲繼續挺進臺灣戲劇市場，邀請到以《16個夏天》拿下金鐘獎戲劇節目最佳導演許富翔、曾以《寶米恰恰》入圍金馬獎最佳新進演員黃姵嘉，演出青春愛情劇《遺失的1/2》，日前在台北大學舉辦開鏡儀式。

被問到開拍前是否有特地做甚麼準備？黃姵嘉說，因其中一場戲需要有跆拳道對打情節，她為此特地去學習跆拳道基本動作，那幾天一連串練習下來雙腿僵硬痠疼到不行，還好自己是舞蹈系畢業有點底子，不然光是拉筋可能就「鐵腿」到不行。男主角陳璽安則是到高中校園觀察學生，找回昔日念書的感覺。

《遺失的1/2》除了黃姵嘉，還加入陳璽安、王家梁、韓苼苼、林哲熹等新生代演員共同演出；該劇描述女主角黃姵嘉在發生意外後，藉由一連串事件來找回學生時代的好友們，並慚悔告白來拉近已經遠離的每一段友情，最終邁向新人生的故事。將有別於一般公式化的青春偶像愛情劇。導演許富翔表示，這次感謝與福斯傳媒集團的合作，藉由福斯全球發行平台讓臺灣戲劇被更多地區觀眾看見，使得這群新生代演員有機會精進演技。

《遺失的1/2》幕後製作同時找來了《紅衣小女孩》造型團隊加入，預定10月殺青，2019年春季全球同步推出。

(中時 )