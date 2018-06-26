散布女兒「手握GG」猥褻照 王薇君聞鬼父自殺消息：心情沉重

散布女兒「手握GG」猥褻照 王薇君聞鬼父自殺消息：心情沉重。（左圖/翻攝自爆料公社。右圖：王薇君 臉書）

友善列印
中時電子報

台中市一名自稱「鬼父」的 31 歲林姓男子，曾在2015年加入專門分享「亂倫或偷窺經驗」的LINE群組，張貼1歲半女兒手握他生殖器照片，激起網友公憤截圖，當時中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，接獲網友通報後直奔警局報案。全案進入司法程序，但傳出林男在4月時疑似忍受不了壓力選擇輕生。

這名「鬼父」2015年加入群組後，多次分享猥褻照片，包括手摸女兒（穿著尿布）下體還說出「訓練女兒幫我打手槍」、「成年難教」、「所以才變成鬼父」等淫穢字句，當時遭到網友截圖上傳爆料公社社團，還有不少人說已報警。

案件爆發後，林男二審被判5年6月，也聲請上訴三審，台中市社會局近日卻證實，此案林男已於4月輕生，全案因被告死亡撤回，至於，其他資訊則待進一步了解。

當時身為報案人的王薇君，聽到「鬼父」自殺的消息，感慨說「其實心裡相當沉重。」她接受《中時電子報》電訪時表示，回想當時當初接觸到這個案子，其實是有網友提供鬼父拍攝的照片給她，她當時感到非常恐懼，「父親是孩子的天，應該擋下所有傷害，但這位女童卻遭到如此對待！」王薇君甚至擔心，「不知道女童有無受到侵犯」、「這位父親還拍下照片，讓她這樣暴露在陌生人的眼前」、「這樣的傷害將會給孩子在人生中留下多麼大、多麼可怕的陰影？」

王薇君表示，「不後悔當時自己馬上直奔警局報案，也不怕出庭作證曝光會被報復，因為要有人保護這些無辜的孩子們」。她也很感謝警察，在報案後幾個小時內，就比對出鬼父身分，與社會局共同救出女童。後來女童經過社會局評估，目前跟著母親生活，狀況相當不錯。

王薇君也感慨的說，其實她也相當擔憂，鬼父刑期五年，實際坐牢可能只要三年就可假釋出獄，讓她更擔心，司法和政府是否有能力夠保護受害母女？她認為應該要給予完善的輔導與治療，否則萬一受刑人有報復行動，該怎麼辦？

王薇君說，「我也不樂見他(鬼父)自殺了，但我仍會選擇保護這個無辜的小女孩！與受害人站在一起」另外，她也強調，當年到警局報案時，本來是想默默救人，但在警局報案過程中，自己收到很多訊息還有電話，才驚覺女童受到猥褻的照片都被轉傳，刊登在網路上，而且也沒有馬賽克！王薇君表示，自己只好趕快PO文，「請大家不要曝光孩子的照片，真的很怕這位父親看到網路消息，害怕自己被抓而帶著孩子逃亡，反而讓我們救不到人」。王薇君也提醒大家，往後處理類似案件時，「大家的出發點都是為了救人，但也希望大家人能同理心設想，給予被害人相對的隱私保護，不要讓被害人的個資曝光，避免救不到人甚至造成二次傷害」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

孟婆追劇、閻羅王忙選舉 唐美雲… 台日跨國合作衛星任務 成大研發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。