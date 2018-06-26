散布女兒「手握GG」猥褻照 王薇君聞鬼父自殺消息：心情沉重

2018年06月26日 21:16 中時電子報 林郁庭

台中市一名自稱「鬼父」的 31 歲林姓男子，曾在2015年加入專門分享「亂倫或偷窺經驗」的LINE群組，張貼1歲半女兒手握他生殖器照片，激起網友公憤截圖，當時中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，接獲網友通報後直奔警局報案。全案進入司法程序，但傳出林男在4月時疑似忍受不了壓力選擇輕生。

這名「鬼父」2015年加入群組後，多次分享猥褻照片，包括手摸女兒（穿著尿布）下體還說出「訓練女兒幫我打手槍」、「成年難教」、「所以才變成鬼父」等淫穢字句，當時遭到網友截圖上傳爆料公社社團，還有不少人說已報警。

案件爆發後，林男二審被判5年6月，也聲請上訴三審，台中市社會局近日卻證實，此案林男已於4月輕生，全案因被告死亡撤回，至於，其他資訊則待進一步了解。

當時身為報案人的王薇君，聽到「鬼父」自殺的消息，感慨說「其實心裡相當沉重。」她接受《中時電子報》電訪時表示，回想當時當初接觸到這個案子，其實是有網友提供鬼父拍攝的照片給她，她當時感到非常恐懼，「父親是孩子的天，應該擋下所有傷害，但這位女童卻遭到如此對待！」王薇君甚至擔心，「不知道女童有無受到侵犯」、「這位父親還拍下照片，讓她這樣暴露在陌生人的眼前」、「這樣的傷害將會給孩子在人生中留下多麼大、多麼可怕的陰影？」

王薇君表示，「不後悔當時自己馬上直奔警局報案，也不怕出庭作證曝光會被報復，因為要有人保護這些無辜的孩子們」。她也很感謝警察，在報案後幾個小時內，就比對出鬼父身分，與社會局共同救出女童。後來女童經過社會局評估，目前跟著母親生活，狀況相當不錯。

王薇君也感慨的說，其實她也相當擔憂，鬼父刑期五年，實際坐牢可能只要三年就可假釋出獄，讓她更擔心，司法和政府是否有能力夠保護受害母女？她認為應該要給予完善的輔導與治療，否則萬一受刑人有報復行動，該怎麼辦？

王薇君說，「我也不樂見他(鬼父)自殺了，但我仍會選擇保護這個無辜的小女孩！與受害人站在一起」另外，她也強調，當年到警局報案時，本來是想默默救人，但在警局報案過程中，自己收到很多訊息還有電話，才驚覺女童受到猥褻的照片都被轉傳，刊登在網路上，而且也沒有馬賽克！王薇君表示，自己只好趕快PO文，「請大家不要曝光孩子的照片，真的很怕這位父親看到網路消息，害怕自己被抓而帶著孩子逃亡，反而讓我們救不到人」。王薇君也提醒大家，往後處理類似案件時，「大家的出發點都是為了救人，但也希望大家人能同理心設想，給予被害人相對的隱私保護，不要讓被害人的個資曝光，避免救不到人甚至造成二次傷害」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)