世界超級電腦500強 陸206台居世界之冠

2018年06月26日 21:55 旺報 李鋅銅

依據25日最新公布的世界超級電腦500強新榜單顯示，大陸擁有206台，是製造超級電腦最多的國家，美國現在雖擁有全球運算速度最快的超級電腦，但上榜的只有124台。分析師指出，美國一直主導超級電腦市場，2年前，「中國製造」與美國打平，去年秋天，大陸首勝，最新榜單拉開差距。

大陸真正開始發展超級計算是十年前。最初吸收外國技術，然後逐步發展自己的技術。「中國的起步很慢，但現在在穩步推進，」奧勒岡大學(University of Oregon)研究中國科學政策的專家理查德(Richard Suttmeier)表示，高性能計算項目為大陸最近在人工智慧和量子計算等領域提供了新的藍圖，並投入至少10億美元以上的資金全力發展。

全球的超級計算機過去幾乎全部位於國家實驗室，用於模擬核爆和天氣模式建模等政府項目。但現在，全世界最快的500台超級計算機中超過一半正服務於企業。在500強榜單中排名前五的製造商中，大陸公司占3家。聯想第一、浪潮第三、中科曙光第五。慧與(Hewlett-Packard Enterprise)和克雷(Cray)兩家美國公司分列第二和第四。

新榜單證實，目前最快的超級計算機在美國。本月，美國能源部(Department of Energy)宣布新建成的超級計算機Summit實現的計算速度，遠超上一台全球最快的超級計算機，即大陸無錫一個超級計算中心的神威·太湖之光。Summit由IBM和Nvidia聯合建造，現在田納西州的橡樹嶺國家實驗室。

大陸頂級超級計算機研究人員錢德沛，對過去十年取得的進展表示肯定。「這已超出了我們的預期。」但他也認為，儘管大陸取得了驚人的進步，但在某些先進的硬體技術，尤其是軟體方面，大陸依然落後。「軟體對我們來說是個棘手的問題。」他認為「需要的時間更長。」

但美國超級計算機專家表示，大陸在軟體研發也在迎頭趕上。「如今中國的重點中心與我們的驚人地相似。」伊利諾州阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)副主任里克·史蒂芬斯(Rick Stevens)說，大陸總的政策是「在技術領域打持久戰，超級計算機只是其中的一部分」。

(旺報 )