等18年才有家！1／100全球人口流離失所

2018年06月26日 21:37 中時電子報 何宜玲

🇳🇬#WorldRefugeeDay in Nigeria



Cameroonian refugees sing and dance during a cultural show in Anyake settlement. #WithRefugees pic.twitter.com/iKLRxAiMiw — UN Refugee Agency (@Refugees) June 20, 2018

聯合國難民署(UN Refugee Agency, UNHCR) 25日最新發布的報告說，全球6850萬因爲戰爭被迫逃離家園的人口中，由於有待安置的難民人數和全球政府能夠提供的地方之間，有嚴重的落差，根據統計數字顯示，恐怕有部分難民必須苦等18年，才有機會找到一個新的住所。

根據聯合國《2019年全球重建需求報告》指出，由於2019年需要被安置的難民數量增加到了140萬人，但是2017年全球能夠提供的地點卻下降到只有75000個。也就是說，對一個全球最弱勢的難民而言，必須苦等18年才能找到一個被重新安置的地方。

“I had never imagined our lives as refugees. Now it is the only life we know.”



Maheswary fled from Sri Lanka with her mother and three children, who she supports by taking on odd jobs like cleaning and tailoring.@ECHO_Asia @eu_echo pic.twitter.com/N84JYjMMxQ — UN Refugee Agency (@Refugees) June 26, 2018

2.9 million more refugees fled their home countries between 2016 and 2017.

That's the biggest increase we have seen in a single year. Ever.#WithRefugees pic.twitter.com/5osmsWYuBX — UNHCR Canada (@UNHCRCanada) June 25, 2018

聯合國難民署在今年「世界難民日」前夕提出報告説，截至2017年底，全球被迫流離失所的人口共有6850萬，以今年全球人口總數約為74億的數量計算，平均每110人中就有1人無家可歸。

報告顯示，去年新增的流離失所人數高達1620萬，包括第一次和在此之前就被迫流離失所的人。其中2/3被迫流離失所的人並沒有離開自己的國家，被稱為國內流離失所者。另外80%人口選擇留在他們的鄰國。

截至去年年底，全球被迫逃亡他國的難民人數為2540萬，比前年多了將近300萬人。這是難民署有紀錄以來的最大增長幅度。其中1/5難民都是巴勒斯坦人。去年的第2大難民來源國則是阿富汗，今年難民人口增加了5%，達到260萬人。其次為敘利亞、南蘇丹和緬甸等國。

去年緬甸難民因為羅興亞人遭到鎮壓，全部人數也增加了1倍，暴增至120萬人。敘利亞則是因為打了足足7年內戰，已有600多萬人因戰亂離開家園，總數佔全球難民人口的1/3。

另外，去年南蘇丹的難民人數增加最多，從140萬飆升到240萬。

土耳其是全世界容納最多難民的國家，共有350萬難民，其中多數來自敘利亞。另外，以難民和本國人口比例而言，黎巴嫩則是全球接受難民比例最高的國家。

(中時電子報)