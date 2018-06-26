等18年才有家！1／100全球人口流離失所

🇳🇬#WorldRefugeeDay in Nigeria— UN Refugee Agency (@Refugees) June 20, 2018
Cameroonian refugees sing and dance during a cultural show in Anyake settlement. #WithRefugees pic.twitter.com/iKLRxAiMiw
聯合國難民署(UN Refugee Agency, UNHCR) 25日最新發布的報告說，全球6850萬因爲戰爭被迫逃離家園的人口中，由於有待安置的難民人數和全球政府能夠提供的地方之間，有嚴重的落差，根據統計數字顯示，恐怕有部分難民必須苦等18年，才有機會找到一個新的住所。
根據聯合國《2019年全球重建需求報告》指出，由於2019年需要被安置的難民數量增加到了140萬人，但是2017年全球能夠提供的地點卻下降到只有75000個。也就是說，對一個全球最弱勢的難民而言，必須苦等18年才能找到一個被重新安置的地方。
“I had never imagined our lives as refugees. Now it is the only life we know.”— UN Refugee Agency (@Refugees) June 26, 2018
Maheswary fled from Sri Lanka with her mother and three children, who she supports by taking on odd jobs like cleaning and tailoring.@ECHO_Asia @eu_echo pic.twitter.com/N84JYjMMxQ
2.9 million more refugees fled their home countries between 2016 and 2017.— UNHCR Canada (@UNHCRCanada) June 25, 2018
That's the biggest increase we have seen in a single year. Ever.#WithRefugees pic.twitter.com/5osmsWYuBX
聯合國難民署在今年「世界難民日」前夕提出報告説，截至2017年底，全球被迫流離失所的人口共有6850萬，以今年全球人口總數約為74億的數量計算，平均每110人中就有1人無家可歸。
報告顯示，去年新增的流離失所人數高達1620萬，包括第一次和在此之前就被迫流離失所的人。其中2/3被迫流離失所的人並沒有離開自己的國家，被稱為國內流離失所者。另外80%人口選擇留在他們的鄰國。
截至去年年底，全球被迫逃亡他國的難民人數為2540萬，比前年多了將近300萬人。這是難民署有紀錄以來的最大增長幅度。其中1/5難民都是巴勒斯坦人。去年的第2大難民來源國則是阿富汗，今年難民人口增加了5%，達到260萬人。其次為敘利亞、南蘇丹和緬甸等國。
去年緬甸難民因為羅興亞人遭到鎮壓，全部人數也增加了1倍，暴增至120萬人。敘利亞則是因為打了足足7年內戰，已有600多萬人因戰亂離開家園，總數佔全球難民人口的1/3。
另外，去年南蘇丹的難民人數增加最多，從140萬飆升到240萬。
土耳其是全世界容納最多難民的國家，共有350萬難民，其中多數來自敘利亞。另外，以難民和本國人口比例而言，黎巴嫩則是全球接受難民比例最高的國家。
(中時電子報)