台日跨國合作衛星任務 成大研發太空科學儀器飛行體

2018年06月26日 22:32 中時 曹婷婷

成大團隊自主研發的太空科學儀器「雙通道光學瞬變相機（DOTCam）」飛行體，交付給日本東北大學衞星團隊，參與日本國際合作微衛星RISEsat任務。（成功大學提供）

成功大學太空與電漿科學所副教授陳炳志率領研究團隊，參與日本國際合作微衛星RISEsat任務，自主研發太空科學儀器「雙通道光學瞬變相機（Dual-Band Optical Transient Camera,簡稱DOTCam）」飛行體，已於6月19日交付日本東北大學衞星團隊，建立任務重要里程碑。成大在未來幾個月仍會持續加入日本衛星最後的整測工作，但DOTCam飛行體交付，意味成大團隊儀器研究已接近完成，希望在這項國際合作任務，提升台灣在科學儀器研製與太空研究國際地位。

DOTCam現正進行最後階段測試，預計８月底衞星飛行體交付給日本宇宙航空開發機構（JAXA），2018年底或2019年初從日本九州鹿兒島內之浦宇宙空間觀測所（Uchinoura Space Center, USC）以Epsilon火箭發射升空，DOTCam酬載將會進行閃電、大氣輝光等領域的觀測研究。

另一方面，成大科學團隊也已經就位，成大地科系林建宏教授率領的科技部大氣學門整合計畫下，包括成大太空與電漿科學所副教授陳炳志、地科系陳佳宏助理教授、中央大學張起維副教授、郭政靈副教授等青壯年太空科學領域學者所組成的團隊，將會在發射後規畫DOTCam科學觀測操作的進行與科學資料分析，希望在這項國際合作任務中，同時提升台灣在科學儀器研製與太空研究的國際地位。

陳炳志表示，成大多年前參與國家太空中心福衛六號任務，研製光學相機，然因計畫變更而中止。日本東北大學及北海道大學極讚賞成大團隊的太空光學相機技術，主動邀請設計一套更輕巧的太空光學相機DOTCam，安裝在日本以國際合作方式進行的50公斤級的微衛星RISEsat上。

陳炳志透露，成大在2011年即參與RISEsat微衛星計畫，理學院也與北海道大學簽訂合作備忘錄，團隊2012年即完成DOTCam設計，並交付第一套DOTCam工程體，以進行機械與電子界面的測試。但原訂2013年底發射的RISEsat，卻因發射載具研究與射場相關問題，遲遲無法解決而停滯，整個任務一度無疾而終。

2017年3月，日方主持人通知成大團隊，已經爭取到JAXA的發射機會，RISEsat微衛星任務在沉寂5年後重新啟動，遺憾的是原本7個國際團隊參與的計畫，只剩下5個團隊能夠繼續參與。成大在校方支持下，全力配合日方衛星任務時程，2018年初完成DOTCam與衛星工程體的各項測試，並通過JAXA的驗證，準時完成DOTCam飛行體的交付任務。

(中時 )