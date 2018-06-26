世界飛進來 台南首創招募台僑走進校園

2018年06月26日 22:31 中時 曹婷婷

讓世界飛進來！習慣聽英文、使用英文，英文才能融入生活，台南創全國先例，即日起招募20位台裔華僑志工，預計在台停留半年到１年，協助台南市國中小推動「全英語教學」或「雙語教學」，提升下一代英語聽說能力。

台灣傳統學英語雖讓學生讀、寫沒問題，但要用英語與人溝通卻困難重重，台南市推動英文為第二官方語，去年在8所小學推出「雙語教學試辦計畫」，透過健康、綜合、音樂等課程採全英授課，試辦成效良好，學生從抗拒英文到敢開口與外師對話，誘發學英文動機，成果讓人振奮。

為幫助更多校園創造使用英語的環境，特地引進海外台僑力量，台南市政府第二官方語言專案辦公室副主任田玲瑚說，以往引進國際志工囿於經費與繁複行政程序，讓學校卻步，此次由政府與ICYE正式合作，獲富樂夢教育基金會全額贊助，目前已有17所國中小有意願參與。

協助市府海外招募志工的社團法人台灣國際青年文化交流協會」（ICYE台灣分會），將進行為期1年招募，配合學期將於今年8月、明年2月分2梯次引進台僑志工。ICYE秘書長郭貞秀表示，期待這項創新嘗試建立一個示範性的官方招募平台，透過引進國際志工，培養台灣學生勇於開口說英文。

安平國中2010年起引進海外志工進校園，學生漸漸不怕講英語甚至能以英文發表報告，校長郭憲璋說，不是所有孩子都有能力出國遊學，來自各領域海外志工走進校園，讓每個孩子有機會接觸外國人，視野變開闊，知道世界有多大、英語溝通是基本能力。

安平國中校務主任余崇銘舉歐洲志工為例，母語雖非英語，但英語說得極好，他們也是從小學就開始上全英語課程，這是台灣現在要努力的方向。

(中時 )