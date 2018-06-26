全台獨有金銀花迷宮　現身竹田二崙長壽村

2018年06月26日 22:29 中時 謝佳潾

竹田鄉二崙村的「長壽村」計畫，在屏東農夫黃穎的帶領下，不僅將藥草產業帶入地方觀光，還成功打造出全台獨有的金銀花迷宮。（謝佳潾攝）

竹田鄉二崙村的「長壽村」計畫，在屏東農夫黃穎的帶領下，不僅將藥草產業帶入地方觀光，還成功打造出全台獨有的金銀花迷宮。（謝佳潾攝）

竹田鄉二崙村的「長壽村」計畫，在屏東農夫黃穎的帶領下，不僅將藥草產業帶入地方觀光，還成功打造出全台獨有的金銀花迷宮。（謝佳潾攝）

竹田鄉二崙村的「長壽村」計畫，在屏東農夫黃穎的帶領下，不僅將藥草產業帶入地方觀光輕旅行，還成功以金銀花打造出婚紗拍攝地、生活體驗區，以及全台獨有的金銀花迷宮，此外還研發出17種產品，讓村內長輩不僅活得健康，還能自己的零用錢自己賺。

黃穎指出，去年底志工團隊陸續在幾處荒廢地上種金銀花及各種藥草，且還利用周遭「環境」進行造景，如一處8分荒地上因留有殘破的紅磚門牆，便設計成婚紗拍攝地，目前已可見雛型，再過半年就能看到藤蔓繞成拱型的樣子，而金銀花迷宮則將在今年暑假登場。

黃穎說，他2年多前開始帶導覽時，發現村內發展輕旅行多以古蹟為主，但村莊人口老化嚴重，為有效提升經濟效能，便逐漸注入藥草產業，而後果真吸引許多親子團及學生團，但後又發現親子活動的空間過少，所以決定打造金銀花迷宮。

他說，金銀花迷宮同樣以藤蔓塑造而成，兼具親子娛樂與教育功能，遊客走在其中除更認識金銀花、還能邊遊覽邊摘花，且下午微風徐徐吹來時，蝴蝶也隨之飛舞，景象堪稱美呆了，7月將有學生團到訪，相信這全台獨有的迷宮會造成廣大迴響。

黃穎為翻展二崙朝長壽村發展，還研發出17種金銀花產品，當中金銀花手工皂、茶葉蛋等因長輩容易學習製作，屆時將成為他們的「生財工具」。

(中時 )