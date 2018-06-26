東港警辦治安會議出奇招　民眾「身歷其境」超有感

東港警分局26日在大鵬灣國家風景區視聽中心舉行「社區治安會議暨反毒、打詐、反賄選座談會」，當中打詐部分由林邊國中學生親身演出實況劇，加深學子們預防詐騙的印象。（謝佳潾翻攝）

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東港警分局26日在大鵬灣國家風景區視聽中心舉行「社區治安會議暨反毒、打詐、反賄選座談會」。（謝佳潾翻攝）

東港警分局26日在大鵬灣國家風景區視聽中心舉行「社區治安會議暨反毒、打詐、反賄選座談會」，趁年底九合一選舉前嚴正向民眾宣示打擊犯罪的決心，而此次有別以往的預防犯罪宣導形式，在打詐部分由林邊國中學生親身演出實況劇，不僅宣導變得活潑、還更加深「被宣導者」的印象。

東港警分局指出，詐騙案件層出不窮，且受害者年齡層廣泛，不管老少都有可能在一時心急下落入詐欺犯的陷阱中，所以不管是關懷據點或是學校，都是宣導預防詐欺的重點地方，不過也在其中發現到，光是讓民眾看著宣傳單、布條，成效有限。

因此，警方決定讓民眾「身歷其境」。東港警分局為此特地與林邊國中表演藝術老師劉巽熙合作，由她帶領有參與舞台劇演出的同學自編自導自演反詐騙實況劇，藉此不僅活潑化生硬的宣導模式，也讓學子們有參與公共事務的特殊回憶。

而座談會上堪稱「大人物雲集」，屏東地檢署檢察長林錦村也親臨現場，他說，年底九合一選舉將至，社會上要有反賄選的共識，而屏東海岸線狹長，查緝毒品走私更為重要。東港警分局偵查隊長孔立偉也說，民眾若成功檢舉毒品工廠，可領20萬至100萬獎金。

分局長劉清俊表示，該次會議會借重與會來賓寶貴的意見，希望透過討論凝聚大家的共識，檢視社區的整體問題。

(中時 )

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