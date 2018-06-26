日本女皇族又將少1人 絢子傳喜訊母親是紅娘

2018年06月26日 21:55 中時 黃菁菁

日本皇族高圓宮家的三女絢子傳出喜訊。她將與由母親、憲仁親王妃久子牽線結識的大型海運公司「日本郵船」職員守谷慧結婚。兩人預定7月2日召開記者會，宣布結婚喜訊，今年秋天正式完婚。

NHK報導，絢子今年27歲，在取得城西國際大學碩士學位後，去年6月起在城西國際大學擔任研究員。守谷慶應大學畢業後，進入日本郵船上班，平時熱愛馬拉松等運動，還參加鐵人3項比賽。

守谷在正業之外，還擔任專門援助世界貧窮兒童的NPO組織「無國界兒童們」的理事，久子10年前在參加該組織的活動時認識了守谷，由於絢子對國際福祉活動感興趣，久子於是介紹兩人認識。

宮內廳指出，兩人於去年12月首次見面，今年４月高圓宮邸舉行派對時，守谷與其家人都獲邀參加，久子也認同兩人交往。絢子已向日皇明仁夫婦報告結婚的想法，兩人預定今年秋天在東京正式完婚。

高圓宮是已逝皇族憲仁親王的宮家，他是三笠宮崇仁親王的第3個兒子，大正天皇的皇孫、昭和天皇的侄子、現任日皇明仁的堂弟。

憲仁親王與久子妃育有3個女兒，長女承子未婚，次女典子4年前嫁給島根縣出雲大社神職人員千家國麿，已經從皇室除籍。

日本皇室陰盛陽衰，《皇室典範》又規定，女性皇族下嫁民間後就必須脫離皇籍。秋篠宮的長女真子日前傳喜訊，但延後婚期，絢子結婚之後，日本皇族又少1人，可能再度引起是否該修《皇室典範》的討論。

(中時 )