日本隼鳥2號抵達龍宮小行星 拍攝首張照片

2018年06月26日 22:06 中時電子報 江飛宇

日本宇宙航空開發研究所(JAXA)發布了隼鳥2號(Hayabusa2)拍攝的小行星龍宮的新照片，距離已相當接近，小行星的細節已經變得清晰。

太空網(space.com)報導，隼鳥2號在6月初已逐步接近龍宮，並關閉推進火箭，當時先拍攝一張照片做為定位，不過當時距離尚遠，僅是漆黑太空中的一個白點。隨著距離接近，龍宮逐漸變成了一個正方形，然後變成了與螢石相似的美麗形狀。6月25日所拍攝的最新照片是離龍宮40公里處拍攝的，小行星的細節終於完整呈現。

計畫負責人津田祐一說：「終於清楚的看到龍宮上面的隕石坑和岩石，這些資料將會決定隼鳥2號的降落地點，相當具有挑戰性。」

龍宮是個直徑900公尺的小行星，它可能有著復雜的過往歷史。科學家推測，龍宮是更大的原始行星的碎片。

At a distance of only 330 - 240km from Ryugu, we are starting to make out the shape! Ryugu seems to have an equatorial ridge and deep craters; a structure not unlike the destination of @OSIRISREx, asteroid Bennu. Where will we land? https://t.co/Ad0NUC5dfZ pic.twitter.com/sYax26xeuZ — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 2018年6月19日

首席研究員杉井澄次表示，從龍宮的新照片中，呈現了它豐富的地形，表面上有大量碎石，其中有些比較明亮（較高的反射率），這種顏色差異可能反映了材料成分和岩石的顆粒大小。

隼鳥2號在2014年離開地球，經過3年多的航行後，抵達距離地球約2.9億公里的龍宮小行星，預計將於6月27日星期三進入觀察軌道，展開正式的探測任務。

龍宮小行星觀測重頭戲會在明年2月展開，隼鳥2號會對小行星表面打出金屬砲彈，然後在4月或5月登陸表面，以採樣收集岩石，然後回航返回地球。如果一切按計劃進行，2020年底隼鳥2號會將它的回收膠囊送入地球大氣層，屆時科學家就能徹底研究這些小行星物質。

(中時電子報)