日立冷氣業界唯一連續17年獲最高榮譽白金獎

2018年06月26日 22:33 中時 石欣蒨

日立冷氣在台灣走過逾半世紀的歲月，而就在今日的2018讀者文摘信譽品牌大調查中，再度榮獲最高榮譽白金獎，為業界中唯一一個連續17年獲該獎的業者，與此同時其除溼機與空氣清淨機也均獲金獎肯定，可見日立冷氣深受消費者歡迎之餘，也同時成功獲得大眾的認同，因此再次成為空調類品項的大贏家。

為了獲得廣大消費者的信賴，日立冷氣一直在技術上都在創新進步的路上，不僅與日本同步3大變頻科技，其變頻頂級與旗艦系列也採用上日本製壓縮機，而且家用空調全系列均榮獲MIT微笑標章，分離式也為面對現今的空汙問題，搭載了PM2.5濾網，全系列還用上安全、穩定、不可燃的R410A環保冷媒，為消費者的健康、安全及舒適著想。

而榮獲金獎肯定的除溼機與空氣清淨機也是深受用戶歡迎的商品，而且日立空氣清淨機更是全系列日本原裝進口，採用不鏽鋼清淨抑菌系統、業界首創濾網自動清技術，使用者無須經常親手清理而弄得滿屋塵污，另外還可自動感測PM2.5及搭配抗過敏HEPA濾網、可水洗脫臭濾網，訴求廣域集塵、脫臭、加濕的高效淨能3合1功能，而且其eco省電模式更可節能省錢。

另外今年還推出了全新的日立除濕機，除濕效能提升35%以外，全系列更榮獲能源效率1級認證及搭載PM2.5濾網，RD-200H級以上機型還有配備業界獨家的無動力熱管循環系統，更有多重防護的安全標準，就算在霉雨季時長時間運轉，也能讓消費者安心使用，另外日立的「Smart Air智慧空調」APP雲端智慧控現已可同時掌握家中空調與除濕機，消費者即可享受智慧生活的便利。

(中時 )