中國超級電腦最高產 建造速度遠超美國

2018年06月26日 22:09 中時電子報 盧伯華

U.S. Department of Energy（@energy）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 8 日 下午 1:15 張貼

雖然美國IBM公司於6月初才由中國手中搶回全球最快超級電腦寶座，但是最近一份全球超級電腦500強榜單中，中國以206台入榜完勝美國的124台，凸顯出中國建造超級電腦的速度遠超美國。

據《紐約時報》中文網報導，美國多年來一直主導超級電腦市場。但兩年前，中國在超級電腦500強榜單中追平美國。週一發佈的全球500強超級電腦榜單顯示，中國企業和政府製造的超級電腦在500強榜單中占206台，美國企業和政府設計與製造的則有124台。

報導說，製造最強大的超級電腦被視為衡量一國技術實力的標準，各國越來越多地在醫藥、新材料和能源技術等領域中部署超級電腦。而發展超級電腦是中國在技術領域迅速崛起的策略之一，卻讓美國擔憂中國在科技、經濟和地緣政治上日漸增加的影響力。

報導指出，去年秋天美國國會的諮詢機構美中經濟安全審查委員會(United States-China Economic and Security Review Commission)指出，超級計算是中國「政府齊心協力，實現主導先進技術的宏偉計劃」的一部分。

中國真正開始發展超級計算是十年前。最初吸收外國技術，然後逐步發展自己的技術。專家稱，高性能計算項目為中國最近在人工智能和量子計算等未來關鍵領域競爭的行動提供了藍圖，相關行動涉及的資金投入以十億美元計。

報導說，超級電腦技術偶爾會成為美國與中國之間的貿易問題。2015年美國就曾禁止英特爾向中國出售部份微處理器晶片，理由是這些晶片的使用者與中共軍方關係密切。但此一禁令卻激勵中國採取自立更生的做法，「中國吸取的教訓是，不能依靠美國。」田納西大學(University of Tennessee)的超級電腦專家、超級電腦500強榜單的聯合制定者唐加拉(Jack Dongarra)說。「他們正在嘗試用中國自己的技術取代所有西方技術。」

在超級電腦500強榜單中排名前五的製造商中，中國公司占三家：聯想第一、浪潮第三、中科曙光第五。惠普(Hewlett-Packard Enterprise)和克雷(Cray)這兩家美國公司分列第二和第四。

本月稍早，美國能源部(Department of Energy)宣佈，由IBM和Nvidia聯合建造的超級電腦「高峰」(Summit)實現的計算速度，遠超過中國無錫超級計算機中心的神威．太湖之光而奪得全球第一。

中國最尖端的超級電腦研究人員錢德沛對中國過去十年取得的進展驚歎不已。他說，特別值得驕傲的一點是，神威．太湖之光使用的是國產微處理器。「過去這是一個弱勢。不過，儘管中國取得了驚人的進步，但錢德沛說，在某些先進的硬件技術，尤其是軟件方面，中國依然落後。

500強榜單是根據超級電腦的數學計算速度制定的。超級電腦專家表示，中國在軟件研發方面也在迎頭趕上。「如今中國的重點中心與美國有驚人地相似，」伊利諾伊州阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)副主任史蒂文斯(Rick Stevens)說，中國總的政策是「在技術領域打持久戰，超級電腦只是其中的一部分」。

(中時電子報)