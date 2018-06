2018年06月26日 22:23 中時電子報 丁世傑

華盛頓戰略暨國際研究中心 (CSIS) 主任葛萊儀日前在社群網站Twitter(Bonnie Glaser/葛来仪)上表示,台灣作為美國太平洋夥伴,將參與美國海軍在所羅門群島的軍演,雖然這不是第一次,但現在正式宣布。(Taiwan will join US navy drill in Solomon Islands as part of Pacific Partnership. Not the first time, but now being announced publicly.)

(中時電子報)