世足》驕傲離開球場 祕魯40年來首勝

秘魯卡利洛(右)踢進球隊本屆世界盃第一顆進球，也是球隊在世界盃睽違36年的進球。(路透)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
祕魯對長葛雷諾(中)錦上添花，踢進球隊小組賽最後一戰的第二顆進球。(路透)

2018俄羅斯世界盃C組小組賽最後一輪，「印加帝國」祕魯一吐前兩場比賽零進球的悶氣，上、下半場各有一顆進球，終場2：0擊敗「足球袋鼠」澳洲，不但睽違36年再度進球，也是40年來世界盃首勝，總算能帶著美好回憶離開俄羅斯。

2018俄羅斯世足瘋一夏

祕魯上次在世界盃贏球是1978年6月11日，當時4：1大勝伊朗，直到今天獲勝之前，8場比賽他們吞下6敗2和。

今年世界盃前兩場小組賽，祕魯27次射門無功而返，今天開賽第18分鐘，前鋒卡利洛（Andre Carrillo）就在禁區右側凌空抽射，踢進球隊本屆世界盃第一顆進球，祕魯睽違1萬3153天、終於再度於世界盃進球。「印加帝國」前次在世足賽破球門是1982年6月22日，距今足足有36年之久。

儘管已經確定淘汰，祕魯球員下半場依然保持活力，反觀必須贏球才有一絲晉級希望的「足球袋鼠」卻越踢越悶，比賽第50分鐘，祕魯隊長葛雷諾（Paolo Guerrero）一記高難度側身掃射，求兒鑽進球門右下角，祕魯2：0擴大領先，並保持這樣的比數直到結束哨音響起。

祕魯卡利洛踢進球隊在世界盃36年來的第一顆進球，開心慶祝。(美聯社)

為球隊踢進本場第一球的卡利洛，當選本戰最佳球員。

這是澳洲和祕魯在正式國際賽首次交手，澳洲隊此役雖然有14次射門機會，比祕魯多了10次，但是只有2次射正，而祕魯則是3次射正、順利進2球，相較之下，祕魯的攻擊確實較有效率。

同時間開踢的C組另一場比賽，法國、丹麥最終0：0握手言和，C組最終排名為法國、丹麥、祕魯、澳洲。

(中時電子報)

看到球隊進球又贏球，在俄羅斯現場看球的祕魯球迷都樂壞了。(美聯社)
世足花絮》阿根廷要哭了嗎？ 「… 世足》法國、丹麥戰平 夾殺澳洲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。