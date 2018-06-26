世足》驕傲離開球場 祕魯40年來首勝

2018年06月26日 23:02 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

祕魯對長葛雷諾(中)錦上添花，踢進球隊小組賽最後一戰的第二顆進球。(路透)

2018俄羅斯世界盃C組小組賽最後一輪，「印加帝國」祕魯一吐前兩場比賽零進球的悶氣，上、下半場各有一顆進球，終場2：0擊敗「足球袋鼠」澳洲，不但睽違36年再度進球，也是40年來世界盃首勝，總算能帶著美好回憶離開俄羅斯。

祕魯上次在世界盃贏球是1978年6月11日，當時4：1大勝伊朗，直到今天獲勝之前，8場比賽他們吞下6敗2和。

今年世界盃前兩場小組賽，祕魯27次射門無功而返，今天開賽第18分鐘，前鋒卡利洛（Andre Carrillo）就在禁區右側凌空抽射，踢進球隊本屆世界盃第一顆進球，祕魯睽違1萬3153天、終於再度於世界盃進球。「印加帝國」前次在世足賽破球門是1982年6月22日，距今足足有36年之久。

儘管已經確定淘汰，祕魯球員下半場依然保持活力，反觀必須贏球才有一絲晉級希望的「足球袋鼠」卻越踢越悶，比賽第50分鐘，祕魯隊長葛雷諾（Paolo Guerrero）一記高難度側身掃射，求兒鑽進球門右下角，祕魯2：0擴大領先，並保持這樣的比數直到結束哨音響起。

祕魯卡利洛踢進球隊在世界盃36年來的第一顆進球，開心慶祝。(美聯社)

為球隊踢進本場第一球的卡利洛，當選本戰最佳球員。

這是澳洲和祕魯在正式國際賽首次交手，澳洲隊此役雖然有14次射門機會，比祕魯多了10次，但是只有2次射正，而祕魯則是3次射正、順利進2球，相較之下，祕魯的攻擊確實較有效率。

同時間開踢的C組另一場比賽，法國、丹麥最終0：0握手言和，C組最終排名為法國、丹麥、祕魯、澳洲。

(中時電子報)